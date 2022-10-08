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蔡英文驚喜現身！「橘色惡魔」開心尖叫　用中文大喊「總統好」

實習記者李密／台北報導

昨（7）日有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部於國慶大會彩排前夕，至總統府參觀。總統蔡英文以神秘嘉賓的方式驚喜現身，令橘色惡魔團員興奮不已，以中文「總統好」向蔡英文問好。蔡英文也在昨日晚間於臉書發文表示，很高興「橘色惡魔」來台演出，知道團員們已經品嘗台灣的珍珠奶茶和鹹酥雞等美食，因此特別準備了「台灣頸枕」當作紀念品，期待橘高校的學生未來可以常常來台灣。

▲▼「橘色惡魔」參觀總統府。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲「橘色惡魔」參觀總統府。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」昨（7）日參觀總統府，參觀途中驚見蔡英文現身，令她們興奮不已，以中文「總統好」向蔡英文打招呼。蔡英文則表示，今年國慶典禮的一大亮點，就是超人氣「橘色惡魔」首次來台。已經聽說這幾天橘高校颳起一陣「橘色旋風」，成為大家關注的焦點。很高興她們接受國慶慶籌會、中華文化總會，以及日本台灣交流協會的邀請促成下，來台表演。

蔡英文也說，已經看過很多「橘色惡魔」的資料，知道同學們有很多優異的表現，「看起來你們都是很活潑的女生，很棒！」隨後比出一個讚。總統府也特別準備「台灣頸枕」當作紀念品，希望橘高校同學可以在享受台灣美食外，也留下美好回憶，期待橘高校同學們未來可以常常來台灣。

「橘色惡魔」將於下週一國慶日登場，在此之前，10月9日（日）下午三點至五點也會在兩廳院前廣場與北一女中、曉明女中進行交流活動，開放民眾在場邊觀賞。

▼有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

▲▼有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

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