30cm奪命鐵片「竟已躺國道2天」　媽媽仍昏迷！女兒淚求行車記錄器

▲30公分鐵片砸進副駕駛，妻子至今昏迷不醒。（圖／記者陳凱力翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

新竹一對夫妻2日行駛於國道3號101K附近時，前方有一塊鐵片砸進車內，妻子重傷昏迷，至今在加護病房昏迷不醒。對此，女兒轉述警方說法，原來這塊致命的30cm鐵片，於1日早上就出現在國道上，「等於放了2天...」讓她繼續急求10月1日早上的行車紀錄器。

還原這起意外，女兒向《東森新媒體ETtoday》透露，父母親因工作關係，經常要行駛國道，2日晚上，兩人一樣從國道3號準備返家，豈料在南下101K的位置發生鐵片飛進來的恐怖狀況。

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據了解，前方一輛外側轎車切入中線，輪胎恰好壓到地面上一塊鐵片，下秒鐵片噴飛車內，坐在副駕駛的媽媽完全來不及反應，送醫後發現她右額到左眼眶的頭骨被重擊破裂，醫師緊急手術將顱內出血清出，如今快過了一星期，媽媽仍躺在加護病房，昏迷不醒、尚未脫離險境。

對此，女兒於今（8）日再度於「新竹爆料公社」透露，經警方調查後，原來「鐵片10/1早上就已經在國道上，等於放了兩天。」為了要替媽媽討真相，女兒也極力呼求10/1早上的行車記錄器，「如果廣大網友，您有剛好經過 ，國三南下101K的路段 （不排除在其他路段就已經掉了），懇請大家提供給我，一個禮拜了還找不到人！」

若有相關線索或目睹掉落物品，可向國道竹林分隊(電話03-5387717)聯繫。

▼女兒曝最新狀況，鐵片早在1日就出現在國道上。（圖／翻攝新竹爆料公社）



▼擋風玻璃碎裂。（圖／記者陳凱力翻攝）



▼家屬急求行車紀錄器。（圖／翻攝新竹爆料公社）



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