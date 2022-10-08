國慶連假首日最塞！國道防「6大地雷路段」　國5恐連堵11小時

▲國慶連假首日，國道將有6大易塞路段。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今(10/8)國慶連假首日，國道交通量上看平日1.3倍，將是連假交通量最大的一天，高公局預測，國道將有6處易塞「大魔王路段」，其中國5南下車潮自凌晨5時後就會出現，恐下午4時後才紓解，恐連塞11小時。

國慶連假開跑，高公局預估交通量將回到疫情前，今將是國慶連假雙向和南下交通量最大的一天，車流量上看115百萬車公里。

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高公局預測，國道將有6大易塞路段，包括國1南下楊梅-新竹、國1南下彰化系統-埔鹽系統、國1北上圓山-大華系統，以及國3南下土城-關西、快官-霧峰，和國5南下南港系統-頭城。

▲▼國道10/8易塞路段時段。（圖／高公局）

▲▼國道10/8易塞路段時段。（圖／高公局）

西部國道南下車潮將自上午7時後湧現，下午2時後紓解，國5自凌晨5時就會出現南下車潮，預估要下午4時才紓解，南下車流恐怕連塞11小時，南港系統到頭城行車時間將是平常的5倍。

高公局建議，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。