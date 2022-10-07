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「寒露」更強東北季風2波變天　紫爆豪雨濕→乾！全台轉涼探17°C

▲▼。（圖／中央氣象局）

▲東北季風影響，迎風面持續豪雨特報。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

豪大雨襲擊！中央氣象局資深預報員謝佩芸表示，今天到國慶連假受東北季風影響，迎風面的桃園以北、東半部容易下雨，尤其宜蘭特別明顯，連2天下來宜蘭雨勢累積600毫米，來到超大豪雨等級，花蓮、大台北也有豪雨以上，預計明天（8日）宜花北北基持續豪大雨警戒，9日（周日）雨勢趨緩，中南部天氣大多較穩定，僅午後山區、南部地區有局部雷陣雨，到了10日（下周一）水氣就減少，但隨著東北季風報到，高溫下降，11日（下周二）清晨各地感受轉涼。

氣象局預報，今晚至明天東北季風影響且水氣仍多，宜花及大台北雨勢持續，其中宜蘭有局部豪雨以上等級發生，基隆北海岸、花蓮地區及大台北山區也有局部豪大雨，而桃園及台東也有局部短暫雨，新竹以南則維持多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。溫度方面，桃園以北、宜花天氣稍涼，高溫約25至29度，其他地方高溫仍有31至34度，至於各地低溫約23度。

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【23:30豪雨特報】東北季風影響，易有短延時強降雨，今晚至明日宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市山區及花蓮縣、台東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生機率。

超大豪雨警戒地區：宜蘭縣。
大豪雨警戒地區：花蓮縣。
豪雨警戒地區：新北市、台東縣。
大雨警戒地區：基隆市、台北市。

▼下周變天！更強東北季風報到轉乾涼。（圖／中央氣象局）

▲▼。（圖／中央氣象局）

▼紫爆豪雨還沒完！宜蘭已經出現超大豪雨。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲▼。（圖／中央氣象局）

▲▼。（圖／中央氣象局）

預估這樣降雨將持續到9日，氣象局指出，受東北季風影響，迎風面降雨明顯，水氣雖略減少，但東北部地區及新北市山區仍容易出現局部大雨；桃園及台東的降雨則相對局部、短暫，新竹以南為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

一直到10日國慶日，東北季風增強帶來乾涼的空氣，並影響至14日（下周五），北部及東北部氣溫稍降，低溫有機會來到20度左右，其他地方低溫也略降；桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

8日適逢24節氣中的「寒露」。天氣風險公司分析，8、9日仍受東北季風影響，水氣持續偏多。迎風面大台北至東半部地區維持陰雨天氣型態，尤其宜蘭跟花蓮還是有持續性雨勢，西半部天氣相對穩定許多，桃園偶有零星短暫雨，新竹以南則是多雲到晴，中部山區及南部地區仍有局部午後陣雨影響。

天氣風險公司預估，國慶日有另一波較乾涼的東北季風南下，迎風面地區降雨逐漸趨緩，氣溫也會隨之下滑，北部、東北部地區夜間低溫下探20度左右，局部空曠郊區低溫可達17至18度，中南部、花東等地氣溫也會降低一些，11日迎風面大台北、東半部仍是陰時多雲、有局部短暫雨，晨間氣溫偏涼，背風側的西半部則是晴到多雲的好天氣，早晚氣溫變化大。

▼氣象局一周天氣預報：

【10/7～10/8（周五～六）】宜花豪雨－
宜蘭嚴防大豪雨；北海岸、雙北山區、花蓮地區防豪雨。
桃園、台東及馬祖地區短暫雨。
新竹以南、澎湖金門多雲到晴，午後山區、南部地區有局部陣雨，有時雨勢稍大。

【10/9（周日）】東北季風略減弱，迎風面持續陰雨－
基隆北海岸、宜蘭地區、新北山區仍有大雨。
桃園以北及東半部地區、馬祖有短暫雨。
新竹以南、澎湖金門為多雲到晴，午後山區、南部地區有局部陣雨。

【10/10～10/11（下周一～二）】東北季風再增強，轉涼－
桃園以北、東半部、馬祖仍有短暫陣雨，但10/10白天起雨勢逐漸緩和。
新竹以南及澎湖金門為多雲到晴，午後山區、南部地區有局部陣雨。
北台灣轉涼、中南部白天仍熱。
10/11清晨有涼意，北台灣及金馬低溫20、21度；中部花蓮22度、南部台東及澎湖約23、24度
各沿海及離島有較強風勢、風浪也大。
國慶日晚間嘉義天氣穩定，稍有偏北風勢。

▼一張圖看國慶連假天氣。

▲▼。（圖／中央氣象局）

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