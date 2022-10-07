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「南山醫務社工獎」揭感人事蹟　讓大眾看見醫務社工的努力奉獻

▲▼南山人壽慈善基金會,新冠,疫情,醫務,社工。（圖／南山人壽慈善基金會提供） 

▲新冠疫情期間，醫務社工投入防疫第一線服務。（圖／南山人壽慈善基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

自新冠疫情爆發以來，全世界莫不受到衝擊與挑戰，三年多以來，醫院在第一線防疫前線作戰的同時，背後還有醫務社工默默協助醫護人員與病患家屬，所有醫務社工除了本身的職責之外，更積極投入防疫工作，用專業療癒染疫病患及家屬的心，是醫療單位防疫戰線的最佳後盾。

每當重大災害事件發生，不論是2021年的太魯閣號列車翻車意外，還是高雄城中城大火事件，都能看見醫務社工的身影，發揮專業能力協助受災者與家屬，走出心理不安、焦慮與傷痛。

醫護人員在第一線照顧病患，背後總是有醫務社工默默協助搭建醫師和病家的橋樑，社工的支持也為醫護團隊帶來安心的力量。「若醫療服務過程中少了社工，也就缺少了溫度與靈魂。」社工如萬應公般的存在，不僅是醫護團隊的堅強後盾，更是醫療服務中不可或缺的重要角色。

持續關注醫療環境的南山人壽慈善基金會，攜手中華民國醫務社會工作協會發起「南山醫務社工獎」，是全國唯一專為醫務社工所設置的獎項，除了肯定在第一線服務的他們，為他們加油鼓勵，也期許讓社會大眾能更加關注醫務社工的專業及奉獻，為社會帶來正向影響。

南山人壽慈善基金會表示，醫務社工的服務是全方位與多面向的，從臨床的個案服務到更深入社區提供在地化、多元化的服務設計，將醫療服務與社會福利結合，不遺餘力地擔任陪伴者、守護者的角色；身為安寧療護、器官移植、兒少保護、自殺防治、ICF鑑定等團隊的一員，社工們給予高品質的專業服務與陪伴，讓許多在生命中徬徨無助的病人與家屬，能勇敢面對未知、恐懼與不安，他們也因應醫療環境的變化，積極投入病友團體的創新與運作，緩解病人因疾病造成的幽暗蔭谷與家屬的照顧壓力情緒。

鑒於醫務社工投入重大災害服務或第一線面對各項醫療情境時的壓力與風險，南山人壽慈善基金會也支持中華民國醫務社會工作協會的「醫務社工身心關懷方案」，提供醫務社工執業風險保障、及專業訓練活動的辦理，支持其無後顧之憂地發揮助人專業，提升醫療服務品質，增進民眾健康與福祉。

▲▼南山人壽慈善基金會,新冠,疫情,醫務,社工。（圖／南山人壽慈善基金會提供）

▲第五屆「南山醫務社工獎」頒獎典禮於日前舉行。圖右起為主辦單位中華民國醫務社會工作學會溫信學理事長與南山人壽慈善基金會尹崇堯董事長、行政院林萬億政務委員、指導單位衛生福利部李麗芬政務次⻑、協辦單位今周刊梁永煌發行人。

「南山醫務社工獎」自2017年迄今已來到第五屆，從今年得獎名單可以觀察到，近年來，醫務社工積極從臨床個案服務更深入社區，提供在地化、多元化的服務設計；同時也因為新冠肺炎疫情的影響，因應病人及家屬的需求，透過更多面向的方式提供社會心理服務，讓疫情期間的恐懼及擔心降到最低，醫院醫療資源也不因隔離和管制而顯得遙不可及；更透過獎項，發掘了許多醫務社工為弱勢服務、為社會奉獻的感人事蹟。

深入偏鄉，關懷弱勢族群照護

在山地和離島地區的偏鄉，醫療資源仍遠不及全國平均，今年獲獎的埔里基督教醫院和羅東聖母醫院，以社區型醫院服務偏鄉，因應在地需求，整合資源走入社區，發揮社會安全網的照護，成為偏鄉社區和醫療的橋樑。其中，羅東聖母醫院為緩解蘭監獄戒護病人其因身分、經濟或家庭關係所形成之就醫困難，還發展戒護病人就醫支持系統，協助其家庭因應醫療決策，維護其醫療權益。

攜手多元創新，為醫療規劃個別賦能

得獎的高雄醫學大學附設中和紀念醫院提供急重難雜罕等臨床社工服務，設置全台第一個「兒少驗傷暨醫療整合中心」為兒童病房導入各式暖心服務方案；衛生福利部八里療養院則倡議心理疾病去污名化，連結法扶基金會駐診「暖心門診」社工師專業服務，使案家獲得醫療及法律服務；衛生福利部嘉南療養院的吳淑玲以改變病人生命經驗為使命，發想與執行水耕工作坊及真人圖書館等許多創新方案，為排除精神病人復元障礙發聲與努力。

兼顧深度與廣度，發展全人健康照護

醫務社工還提供包括生理、心理、社會及靈性各方面需要的醫療照護，獲獎的新竹臺大分院、衛生福利部花蓮醫院以及國立臺灣大學醫學院附設醫院的王美晴，皆以醫務社工助人熱情與高度專業，從體貼之心出發，為患者安撫徬徨不安的心情。

陪伴走過生命陌途，投入安寧療護

駐守在生命的最後一站，作為病人或家屬生命中的陪伴者，羅東博愛醫院的黃子明鼓勵末期病人及家屬把握當下交流情感與修補關係，讓病患感覺有人相伴同行，找到經歷悲傷的調適方法。另一位獲獎人臺中榮民總醫院的曾素薇致力傳遞個人在安寧服務滋養的能量，予以正能量活出愛和幸福的模樣。

整合地方資源，凝聚團隊力量

奇美醫院邱美珠建立全院癌症病人與家屬轉介照顧服務流程、創立急重症、各專科社工及重大災難事件的服務模式；光田綜合醫院張雅涵積極運用專業透過跨團隊合作，協助因失能需長期復健的病人走出情緒低落、無力感等的困境。兩人以其高度分工與專業化的脈絡，並帶領醫務社工建立在醫院的專業角色，是醫療單位的最佳後盾。

南山醫務社工獎除了肯定醫務社工的付出與貢獻，更能發掘醫療團隊中不可或缺、溫暖且堅定的力量，未來南山人壽慈善基金會也會持續宣揚在社會角落服務的感人故事，讓社會大眾看見更多醫務社工的專業及光輝。

▲▼南山人壽慈善基金會,新冠,疫情,醫務,社工。（圖／南山人壽慈善基金會提供）
▲第五屆南山醫務社工獎得獎名單。 

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