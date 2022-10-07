陸十一長假今結束！多地發布收假防疫措施　返回北京需3天兩次PCR





▲7日是大陸十一長假最後一天 。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭思楠／綜合報導

中共20大即將召開，大陸各地本土疫情卻持續加溫。7日，十一長假最後一天，多地出現返程高峰客流。目前包含北京、上海、重慶、四川、江西等，不少地方政府都已發布新的防疫措施迎接長假結束後的返工潮。

據北京市疾控中心前天（5日）通報，9月29日以來，北京市共發生京外輸入及關聯的本土感染病例13例。北京市疾控中心表示，十一長假期即將結束，進入或返回北京者，必須接受3天兩次核酸檢測，且抵達北京7天內「不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所」。

北京全市職工十一假期後收假上班，須持48小時核酸陰性證明；若出現疑似症狀要及時主動報告，暫緩進入辦公室。長假期間離開北京旅行及自駕遊的市民，在返回北京時必須主動報備；若返回北京途中出現涉疫風險，須就地配合落實防疫措施，暫緩進入北京。

上海市前天新增本土無症狀感染者11例，均為新疆來滬、返滬者以及新疆疫情感染者的關聯者，在閉環管控期間核酸檢測結果異常。「上海發布」宣布，6和7日，上海各區安排至少一輪社區全員核酸篩查，因為假日期間人員流動頻繁，上海市「外防輸入、內防反彈」形勢嚴峻。官方稱，各區要認真組織社區篩查，尤其加強對賓旅館、出租屋、街面商舖等易漏檢群體排查，按照「不漏一戶、不漏一人」的要求實施。

四川的部分，成都市衛健委發布通知，7日全市將開展全員核酸檢測，節後返崗、返校時，須提供24小時內核酸陰性證明；江蘇南京市則於日前發布通告，全市各區於10月6日到11日分別開展三輪規模性核酸檢測。所有來（返）寧人員須在抵寧12小時內完成1次核酸檢測，省外來（返）甯人員要進行3天2檢（間隔大於24小時）。

至於山西，6日太原市教育局發布關於十一假期後師生延遲返校通知：省、市屬中小學校（幼稚園）、中職學校、民辦學校及培訓機構等十一假期結束後師生暫緩返校，暫停所有線下教學活動，由線下轉為線上。