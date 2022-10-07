球賽又傳奪命暴動！粉絲硬闖賽場　警「射催淚彈暫停比賽」致死

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A soccer fan died in Argentina on Thursday between the match of Gimnasia La Plata and Boca Juniors after tear gas fired by police outside the venue drifted into the stadium and made it difficult for players and spectators to breathe. #accident pic.twitter.com/ke2U42Orf9 — BNN Global Newsroom (@ChahalNonProfit) October 7, 2022

記者葉睿涵／編譯

阿根廷6日舉行職業足球聯賽時，一群球迷在場外與警察發生衝突，警方隨後用橡膠子彈和催淚彈驅離人群，不料催淚瓦斯卻飄到場內，導致球場煙霧瀰漫，比賽被迫暫停，還造成1人死亡，8人受傷。

綜合外媒報導，事發當時，主隊「拉普拉塔體操」狂熱的球迷企圖闖入已爆滿的球場，遭場外警察阻攔，雙方發生肢體衝突。警方見現場情勢失控，便朝球迷發射橡膠子彈和催淚彈，希望藉此驅散人群。

▲▼阿根廷6日舉行足球聯賽時發生騷亂，警方隨後發射催淚彈驅離球迷，導致比賽暫停，1人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

不料，催淚彈的氣體飄散到場內，導致球場充斥著催淚瓦斯，球員和觀眾都出現了呼吸困難的症狀。他們急忙掩蓋臉部，慌忙尋找出口逃命，導致剛開始9分鐘的球賽被迫喊卡。

報導稱，一名57歲球迷在騷亂中出現健康狀況，被緊急送院急救，可惜卻在途中不治身亡，另外還有8名球迷在比賽中受輕傷。儘管男子的死因未被公開，但市長透露，他是死於心臟病發作，同時指責拉普拉塔體操超賣球票，導致意外發生。

▲比賽暫停後，不少球迷跑到球場中央喘氣。（圖／達志影像／美聯社）

拉普拉塔體操隊事後發布聲明，強調他們並未超賣球票，同時譴責此事，並向死者家屬致哀。阿根廷足總當天也譴責暴力行為，同時呼籲警方不要再朝球場發射催淚彈，以免球賽發生混亂。

5天前，印尼一場球賽也因球迷騷亂，警方發射催淚彈引發人踩人，最後造成至少131人死亡，成為世上最嚴重的體育災難之一。