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球賽又傳奪命暴動！粉絲硬闖賽場　警「射催淚彈暫停比賽」致死

記者葉睿涵／編譯

阿根廷6日舉行職業足球聯賽時，一群球迷在場外與警察發生衝突，警方隨後用橡膠子彈和催淚彈驅離人群，不料催淚瓦斯卻飄到場內，導致球場煙霧瀰漫，比賽被迫暫停，還造成1人死亡，8人受傷。

綜合外媒報導，事發當時，主隊「拉普拉塔體操」狂熱的球迷企圖闖入已爆滿的球場，遭場外警察阻攔，雙方發生肢體衝突。警方見現場情勢失控，便朝球迷發射橡膠子彈和催淚彈，希望藉此驅散人群。

▲▼阿根廷6日舉行足球聯賽時發生騷亂，警方隨後發射催淚彈驅離球迷，導致比賽暫停，1人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼阿根廷6日舉行足球聯賽時發生騷亂，警方隨後發射催淚彈驅離球迷，導致比賽暫停，1人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼阿根廷6日舉行足球聯賽時發生騷亂，警方隨後發射催淚彈驅離球迷，導致比賽暫停，1人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

不料，催淚彈的氣體飄散到場內，導致球場充斥著催淚瓦斯，球員和觀眾都出現了呼吸困難的症狀。他們急忙掩蓋臉部，慌忙尋找出口逃命，導致剛開始9分鐘的球賽被迫喊卡。

報導稱，一名57歲球迷在騷亂中出現健康狀況，被緊急送院急救，可惜卻在途中不治身亡，另外還有8名球迷在比賽中受輕傷。儘管男子的死因未被公開，但市長透露，他是死於心臟病發作，同時指責拉普拉塔體操超賣球票，導致意外發生。

▲▼阿根廷6日舉行足球聯賽時發生騷亂，警方隨後發射催淚彈驅離球迷，導致比賽暫停，1人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲比賽暫停後，不少球迷跑到球場中央喘氣。（圖／達志影像／美聯社）

拉普拉塔體操隊事後發布聲明，強調他們並未超賣球票，同時譴責此事，並向死者家屬致哀。阿根廷足總當天也譴責暴力行為，同時呼籲警方不要再朝球場發射催淚彈，以免球賽發生混亂。

5天前，印尼一場球賽也因球迷騷亂，警方發射催淚彈引發人踩人，最後造成至少131人死亡，成為世上最嚴重的體育災難之一。

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