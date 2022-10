印尼球場踩踏17童死亡！畫面曝光如戰地　小兄弟初次進場雙雙送命

▲印尼足球賽驚爆踩踏事件,目前已知有至少125人死亡、大約320人受傷。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

印尼東爪哇省瑪琅市(Malang)足球場1日發生暴動,警方到場發射催淚彈,觀眾驚慌逃竄,造成嚴重踩踏事件,目前已知有至少125人死亡、大約320人受傷,其中死者包含17名兒童。從曝光的現場畫面可以看到,民眾與警方扭打成一團,現場充滿瓦斯煙霧,如同戰場。

根據路透社報導,這場踩踏事故造成125人死亡,其中包含17名兒童。受害者家屬瓦休妮(Endah Wahyuni)表示,她年僅14歲和15歲的弟弟在混亂中死亡,「他們熱愛足球,這是他們第一次到現場看球賽,我們沒有想到事情會變成這樣。」當地衛生部官員納哈(Nahar)表示,還有7名受傷孩童在接受治療,死亡人數有可能再增加。

I personally feel sorry for what happened to the State of Indonesia which took so many lives, especially the supporters of AREMA.



Hey @PSSI so who's at fault if it's like this? Please investigate this case thoroughly. pic.twitter.com/ZPGYvhA2rv