印尼球場踩踏17童死亡！畫面曝光如戰地　小兄弟初次進場雙雙送命

▲印尼足球賽驚爆踩踏事件，目前已知有至少125人死亡、大約320人受傷。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

印尼東爪哇省瑪琅市（Malang）足球場1日發生暴動，警方到場發射催淚彈，觀眾驚慌逃竄，造成嚴重踩踏事件，目前已知有至少125人死亡、大約320人受傷，其中死者包含17名兒童。從曝光的現場畫面可以看到，民眾與警方扭打成一團，現場充滿瓦斯煙霧，如同戰場。

BREAKING: At least 127 people killed, 180 injured in riot at football stadium in Indonesia, police say pic.twitter.com/WmuI67yJoi — BNO News (@BNONews) October 1, 2022

根據路透社報導，這場踩踏事故造成125人死亡，其中包含17名兒童。受害者家屬瓦休妮（Endah Wahyuni）表示，她年僅14歲和15歲的弟弟在混亂中死亡，「他們熱愛足球，這是他們第一次到現場看球賽，我們沒有想到事情會變成這樣。」當地衛生部官員納哈（Nahar）表示，還有7名受傷孩童在接受治療，死亡人數有可能再增加。

I personally feel sorry for what happened to the State of Indonesia which took so many lives, especially the supporters of AREMA.



Hey @PSSI so who's at fault if it's like this? Please investigate this case thoroughly. pic.twitter.com/ZPGYvhA2rv — Bjorka (@bjorkanismreal) October 2, 2022

從社群媒體上曝光的現場畫面可以看到，警方手持棍棒在場內發射催淚彈，現場數千位觀眾立刻開始推擠奔逃，場中央還有不少球迷和警方扭打在一起，場面猶如戰場。

警方將騷亂（unrest）定調為暴動（riots），聲稱因此才會發射催淚彈；然而此舉已經違反國際足聯（FIFA）的場館指引。FIFA表示，這一事件對所有相關人員來說是最黑暗的一天，目前已要求印尼足球相關單位提交報告。

附近醫院告訴當地新聞台，最年輕的死者年僅5歲。官方先前表示死亡人數為174人，不過在1日晚間修正為125人，經過與10間醫院傷患對比後，認為有多達320人受傷，還不算未送到院或自己回家的傷者。

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