雲林縣選舉參選人資格審查完成　6人資格不符2人登記無效

▲雲林縣選舉委員會完成參選人資格審查，下屆參選人共有1212名登記，有5人資格不符、2人重複登記，其餘參選人均符資格。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣選舉委員會已完成地方公職人員選舉參選人資格審查，雲林縣選舉委員會總幹事陳良駿今（6）日表示，下屆參選人共有1212名登記，除縣長、縣議員參選人資格初審通過、待待中央複審，鄉鎮市民代表、村里長等參選人資格審議結果，有6人資格不符、2人重複登記，其餘參選人均符資格。

根據雲林縣選委會資料，再51天即是2022九合一大選，雲林縣長3人登記、應選1席，縣議員69人登記、應選43席，鄉鎮市長54人登記、應選20席，鄉鎮市民代表358人登記、應選228席，村里長728人登記、應選392席，雲林縣選委會已完成資格審查。

選委會表示，雲林縣長有國民黨籍張麗善、民進黨籍劉建國及無黨籍林佳瑜等3人登記；縣議員6個選區有69人登記，參選人資格均通過初審，已送中央選舉委員會複審，將於10月14日核定後公布。

雲林縣鄉鎮市民代表選舉登記，四湖鄉第3選區吳姓參選人、莿桐鄉第3選區林姓參選人，因案登記截止前尚未執行或執行未畢；四湖鄉第2選區吳姓參選人因犯公職人員選舉罷免法第99條第1項判刑確定，審議結果3人資格不符，不予登記。

至於在村里長選舉登記方面，斗南鎮新光里陳姓參選人、元長鄉龍岩村吳姓參選人，因案登記截止前尚未執行或執行未畢，審議結果2人資格不符，不予登記。口湖鄉湖口村林姓參選人在選舉區繼續居住未滿4個月，資格不符，不予登記。另褒忠鄉李姓參選人、台西鄉林姓參選人，重複登記鄉民代表及村長，登記無效；

雲林縣選舉委員會總幹事陳良駿說明，所有參選人資格照審查意見通過，並發函通知各鄉鎮市選務作業中心通知審查合格候選人10月21日參加號次抽籤，縣長、縣議員於縣議會抽籤，鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長則在各公所抽籤。

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