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1歲女童公園玩…回家腹脹送急診　剖腹驚見「9cm樹枝」直插腸

▲小女童吞下9公分樹枝，造成腸穿孔。（圖／高醫提供，畫面經特殊處理）

▲小女童吞下9公分樹枝，造成腸穿孔。（圖／高醫提供，畫面經特殊處理）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名1歲女童因腹脹、發燒被家人送到急診，醫師研判是腸穿孔，立即替女童開刀，沒想到一剖開肚子，就發現一根9公分的樹枝直直的插在腸子上，醫師立即夾取出樹枝，並將受損的腸組織切除縫合，女童住院10天後已無大礙。

收治病例的高醫小兒外科主任張鈺堂表示，女童就醫前出現發燒、腹脹、拉肚子等症狀，且無法進食，當下先替女童拍X光片，發現腸子腫脹，雖然無看出明顯異物，但腹腔內有不該有的氣體，疑似為腹膜炎或腸穿孔；進一步電腦斷層掃描，證實腸穿孔。

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▲高醫小兒外科主任張鈺堂。（圖／記者許宥孺攝）

▲高醫小兒外科主任張鈺堂指出x光片中，樹枝疑似的位置。（圖／記者許宥孺攝）

▲小女童吞下9公分樹枝，造成腸穿孔。（圖／高醫提供，畫面經特殊處理）

▲醫師剖開女童的肚子，驚見一支樹枝插在女童的腸子上。（圖／高醫提供，畫面經特殊處理）

張鈺堂還原當天情況，起初以為是腸胃炎造成腸穿孔，女童隨即被送進開刀房，才一開肚，就發現腸子非常腫脹，還摸到硬硬的東西，「我把腸子攤開，看到一根樹枝從腸子穿出」，仔細分離後，發現是一支9公分的樹枝從十二指腸穿出。

「這是一支有彈性的樹枝。」張鈺堂說，這枝樹枝蠻扎實的，好像也沒經過消化分解，手術立即取下樹枝，並將受損的腸組織切除、縫補，女童術後收治住院觀察，後續無問題，10天後即出院。

▲▼醫師指出樹枝於腸內大概位置。（圖／記者許宥孺攝）

▲醫師從女童腹中夾取出9公分的樹枝，並將受損腸組織切除。（圖／記者許宥孺攝）

張鈺堂指出，一般誤食5-6公分的長型異物，原則上不太容易穿過胃、再到腸道，但這支樹枝有9公分長，還穿過幽門，算是蠻罕見。女童的家屬則向醫護表示，平常阿嬤會帶女童到公園玩耍，不知道是不是因為女童趁大人不注意，隨手抓了樹枝就往嘴裡吞，事後阿嬤也很自責。

張鈺堂提醒，6個月至3歲大的孩子正值口欲期，容易抓了東西就往嘴巴塞，有些小玩具很容易被誤食，像是小積木、磁鐵、貼紙等，家長往往到孩子出現腹脹、腹膜炎狀況才發現，但若再晚一點發現，恐會出現敗血症，甚至死亡，「萬一到那時候，也不知道竟然是一支樹枝造成的」。

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