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騎車挨撞骨折斷牙難求償！她無責怒轟：大學生、中低收=免死金牌

▲黃姓網友pｏ文訴苦，指出她騎機車遭對方逆向撞倒受傷，車禍鑑定她無肇責，刑事部分對方因傷害罪判處1月，但在民事求償訴訟中，她飽受不公之司法對待。（圖／民眾提供，下同）

▲黃姓網友po文訴苦，指出她騎機車遭對方逆向撞倒受傷，車禍鑑定她無肇責，刑事部分對方因傷害罪判處1月，但在民事求償訴訟中，她飽受不公對待。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南黃姓網友在網路社群文po文訴苦，指她騎機車遭對方逆向撞倒受傷，車禍鑑定她無肇責，刑事部分對方傷害罪判處1月，但在民事求償訴訟中，她飽受不公對待，對方因是大學生，也是中低收入戶，可申請法扶律師協助，要求法官駁回她求償，她批大學生跟中低收竟是「免死金牌」，可免向受害者負責而引起熱議。

該名黃姓網友在臉書「爆怨2公社」PO文指出：「現在才知道大學生跟中低收入戶是免死金牌，做錯事情可以免跟受害者負責，感嘆司法的不公，委屈只能自己吞，明知是對方的錯，卻要受害者承受，當你們這些法官、律師、檢察官，自以為為弱勢主持公道，而讓受害者蒙冤，你們是否看到受害者的心痛跟眼淚，是否看到受害者的煎熬與憔悴…」。

▲黃姓網友pｏ文訴苦，指出她騎機車遭對方逆向撞倒受傷，車禍鑑定她無肇責，刑事部分對方因傷害罪判處1月，但在民事求償訴訟中，她飽受不公之司法對待。（圖／民眾提供，下同）

黃姓網友：「我時速30過路口，煞車燈有亮，被對方逆向高速衝撞，鑑定對方全責，你們的一句對方是大學生名下無資產，你們的一句你可以再減速就不會造成車禍，你們的一句#對方是中低收入戶，就因為這樣，我就要用我的健康幫他承擔錯誤，你們要受害者自行承受一切，多可悲，多可笑」。黃姓網友補充說明強調：「我方車鑑無肇責，刑事無罪，對方車鑑全責，刑事判1個月，民事部分目前爭議，還在訴訟中」。

此文一出引起網友熱議，多數網友表達對當事人的支持，但也對民事求償中，如果對方查扣不到任何動產或不動產，即很難取得賠償的不滿與無奈，其中1位網友留言表示：「刑事上可以提告傷害，民事部分就算官司打到死，政府查扣他們所有值錢的東西，如果沒有錢還是沒有錢，聽過很多車禍官司，十年過去了還是拿不到錢，因很多家裡真的沒錢沒財，就算有了也是馬上被人或者銀行扣走，根本輪不到車禍這種賠償小事情的順位，告刑事傷害只是稍微追一半公平正義而已，但民事求償超累的，真的很怕遇到這種雙手一抬沒錢沒財產的是最恐怖的，因為真的窮到沒有東西可以讓你抵押，只剩下命一條而已」。

▲黃姓網友pｏ文訴苦，指出她騎機車遭對方逆向撞倒受傷，車禍鑑定她無肇責，刑事部分對方因傷害罪判處1月，但在民事求償訴訟中，她飽受不公之司法對待。（圖／民眾提供，下同）

據了解，本案發生在2020年6月23日下午4時8分許，黃姓網友騎車沿台南市中西區康樂街北向南行駛至臨安路２段90巷與臨安路2段90巷西向東之陳姓民眾發生車禍，造成雙手、左足挫傷，下顎閉鎖性骨折及牙齒斷裂之傷害，刑事互告傷害，黃姓網友被判無罪，陳姓民眾判1個月，民事賠償部分，黃姓網友針對醫療費、交通費、醫療器材費、看護費、保母費、薪資損失、修車、精神賠償等向對方索賠640305元，對方認為醫療費、交通費、看護費、醫療器材費共62695 元不爭執，但對保母費、薪資損失、修車、精神賠償等共577610元有意見，認為黃姓網友無法提出具體事證來佐證，雙方各執一詞，無法達成和解共識。

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