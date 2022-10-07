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實現就地考照　台東中餐及烘焙考照大樓今啟用

▲台東中餐及烘焙考照大樓今啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東中餐及烘焙考照大樓今啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為利辦理檢定考試與職業訓練，提升縣民考照專業及便利性，台東縣「中餐、素食及烘焙即測即評考場考照」大樓於7日正式啟用，縣長饒慶鈴表示，今日餐飲類即測即評檢定考場建置完成，將提供台東人才培育、檢定的場地，解決鄉親奔波外縣市考照的問題，也提高縣民考照率，未來將視其他科目考照需求與各單位合作，提升縣民參加技能檢定的便利性。

饒慶鈴表示，台東鄉親每年約有2800位參加技術人員證照考試，但都需奔波前往其他縣市，對精神及差旅費用都是考驗，因此，提升職場勞工技能水準及增強競爭力是縣府的目標，上任後即積極解決勞工各項考試及訓練的問題，除增加各類別的職業訓練外，更希望能解決縣民過去考照需前往外縣市的窘境，中餐及烘焙的考訓大樓於今天揭牌啟用，縣民不需再前往外縣市考試。

社會處長陳淑蘭則指出，中餐(葷素食)及烘焙方面，與台東縣外燴服務人員職業工會合作設立技能檢定考場，預計每年舉辦10場次技能檢定考試、職業訓練10班，並為弱勢家戶辦理在職專班，最快將於年底舉辦中餐及烘焙丙級證照術科考試。

「中餐、素食及烘培即測即評考場考照大樓」位於台東火車站旁，步行不超過5分鐘，也方便台東其他鄉鎮考生前來應試，未來將規劃考生就地訓練，也利於熟悉考場環境，以便術科實際操作，更解決民眾前往外地應試耗時且耗力的問題，日後也將視其他科目考照需求與各單位合作，培育與儲備在地相關人才，作為產業技術發展之後盾，真正實現在地考照。

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