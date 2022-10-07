鹿野和平社區首辦部落工作假期　一起parayapay巴拉雅拜

▲巴拉雅拜部落媽媽美食。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府主辦「台東部落工作假期」系列活動，今年第1場次10月14日至17日將於鹿野鄉和平部落舉行「一起parayapay巴拉雅拜部落工作假期」，自即日起開放線上報名，邀請志工一同打造中興崗哨前的閒置空間、搭建小市集、舉辦星光音樂市集，重啟過往的熱鬧情景，體驗屬於巴拉雅拜的熱情如火。

縣長饒慶鈴表示，志工進到部落，和族人們一起生活、工作、學習，感受依傍山河的部落日常，透過4天的互助、付出與分享彼此的想法，與部落族人培養出親密如家人般的情誼。「一起parayapay巴拉雅拜部落工作假期」是和平部落第1次舉辦，除了可一起參與打造市集空間外，志工們也將在部落族人帶領下親近這片土地，一起在溪邊捕魚，在部落的菜園裡，與部落長輩學習阿美族特色料理。

原住民族行政處指出，鹿野鄉和平社區原名「parayapay」，阿美族語意為「以物易物」之地，因昔日常與鄰近部落及族群交換物品而得名。該社區位於卑南溪與鹿野溪的匯流之處，水源豐富、土地肥沃，沿途的水稻風景，在陽光下顯得更加耀眼，直直通往部落的道路上，遠遠望去的海岸山脈襯托著片片田野、以及靜謐有如山中小城。這次以「一起parayapay巴拉雅拜」作為主題，藉由傳承以物換物的分享及惜物精神，把自己擁有的跟他人交換，不只是分享作物的喜悅，更是透過交換讓感情流動。

而巴拉雅拜部落旁的中興崗哨，早期是軍事駐守的位置，為保護交通要道，隨著鐵路拓寬等調整，中興崗哨也隨之裁撤而荒廢，近期經由部落返鄉青年重新打造為餐飲休憩空間，並成為鹿野環鄉自行車道的休憩點。4天的部落工作假期活動，將於10月16日晚間舉辦巴拉雅拜星光音樂市集，邀請您一起來聆聽部落族人與志工的故事！