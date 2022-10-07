　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022東部首屆聲光藝術節「台東光祭」　15日起點亮知本溫泉

▲東部首屆聲光藝術節【台東光祭】。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東部首屆聲光藝術節【台東光祭】。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「以燈點亮，用光串聯，希望展現全然不同的知本溫泉風貌」，台東縣政府推陳出新，在百年歷史的知本溫泉區舉辦2022「台東光祭」活動，以極具未來感的光影、聲音裝置藝術展覽，為民眾帶來嶄新的溫泉旅遊及藝術體驗，7日舉行倒數啟動儀式。

饒慶鈴提到，近2年受到疫情因素，百年歷史的知本溫泉觀光受到影響，因此推出此一2022「台東光祭」活動，感受知本不一樣的夜晚風情，也非常感謝東遊季及在地業者的配合，歡迎民眾來知本泡溫泉，也看見不一樣的藝術知本。

▲東部首屆聲光藝術節【台東光祭】。（圖／記者楊漢聲翻攝）

文化處指出，這次活動中，Groupe Laps將其相當受歡迎的作品《Keyframes》(關鍵影格)帶到「台東光祭」，其特色就是以定格般的人型骨架燈管裝置，在結合音樂的燈光程式設計下，呈現如同逐格動畫一樣的動感畫面，作品故事性與幽默感十足，傳達超越語言的趣味與溫暖。而第1組受邀於荷蘭阿姆斯特丹燈節的台灣團隊「有用主張」，為知本溫泉區場域量身打造全新創作《金勵湯》。以泉水為靈感，將片片飛染的金光點綴在叢葉林間，延著月光灑落草地照亮霧氣，希冀提供觀眾「精力湯」般的正能量，創造充滿暖意的光境與氛圍。

▲東部首屆聲光藝術節【台東光祭】。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另，主作品之一「南藝大建築所B群」的《讓我們圈在一起》，同樣針對展出空間全新創作，作品由一層層圓形大平台建構而成，就像是在草地上冒出來的輕柔泡泡一般，B群也為此場域設置了一個長廊，就像一雙長長的手，伸出雙臂迎接大家，希望泡完溫泉的人來到這個長廊，大家一起坐在平台上看星星，讓身心全然放鬆。

「台東光祭」同時邀集活躍於國內外各重要藝術節、藝界舉足輕重的多位台灣藝術家，包括：游文富、大聲光電(姚仲涵、曾睿彬）、陳怡潔、禹禹藝術工作室、陳浚豪＋打鬼工作室、謝佑承等，將以感性又富有生命力的作品，療癒觀者的心。也特別邀請台東在地藝術家參與展出，有卑南族藝術家伊命·瑪法琉將以全新的創作《Ruma．家家有火》，訴說原住民族家庭生生不息的溫暖；還有在知本生活逾20年的藝術家饒愛琴則將於常見的台灣海棗樹上，以藝術創造《台灣海棗．能量連線》。

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
價錢一樣「10樓vs.3樓」該買哪層？　答案一面倒
快訊／13:13規模4.5地震！　最大震度4級
王瞳痛失艾成52天重啟臉書！　心碎發文：滿腦子都是你
Jennie現身18禁美劇預告片！　大尺度內容曝光
血洗托兒所嫌健談有禮　行兇變「詭異鬥雞眼」狂殺38人
0負評正妹YouTuber生了！　寶寶性別揭曉
被酸30歲像40歲！登山女神「IG照會說話」　素顏曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022東部首屆聲光藝術節「台東光祭」　15日起點亮知本溫泉

台東縣首次比特犬絕育補助開跑　即日起至12月20日止

通緝女見警車心虛當街大迴轉　背包裡多一物...下場更慘

真心悔過想重新做人這麼難嗎？　李伯利：更生人對3大問題成困境

台南市調解業務講習暨表揚大會　反賄乾淨選風不變調

南消第三大隊地震複合式防災演練　西港南寳企業義消首度參演

崑大量化中心公布民調　黃偉哲民意支持度57％獲各年齡層肯定

綠蠵龜覓食困綠島海邊潮池　海巡帆布拖帶助回大海

台南將軍區大排傳出有人溺水　消防人員搶救上岸無心跳

女子約定轉帳200萬付裝潢費？　原來又是虛擬貨幣投資詐騙搞鬼

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

2022東部首屆聲光藝術節「台東光祭」　15日起點亮知本溫泉

台東縣首次比特犬絕育補助開跑　即日起至12月20日止

通緝女見警車心虛當街大迴轉　背包裡多一物...下場更慘

真心悔過想重新做人這麼難嗎？　李伯利：更生人對3大問題成困境

台南市調解業務講習暨表揚大會　反賄乾淨選風不變調

南消第三大隊地震複合式防災演練　西港南寳企業義消首度參演

崑大量化中心公布民調　黃偉哲民意支持度57％獲各年齡層肯定

綠蠵龜覓食困綠島海邊潮池　海巡帆布拖帶助回大海

台南將軍區大排傳出有人溺水　消防人員搶救上岸無心跳

女子約定轉帳200萬付裝潢費？　原來又是虛擬貨幣投資詐騙搞鬼

快訊／猛烈雨彈狂炸5縣市！大豪雨襲宜蘭　雙北列豪雨警戒區

衛冕軍勇士年度季票11日開賣　首度開放季票保留原位

台灣下修持股上市櫃5％要申報　外媒：壽險公司尋求豁免披露

Angelababy爆現身寺廟求姻緣！素顏「真面目現形」0偽裝全被拍

怕普丁投核彈？驚爆美國衛生部採購「輻射病藥物」　大砸91億台幣

俄羅斯重罰TikTok！　因不配合删除「LGBT宣傳內容」

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

驚悚畫面！西門町男拒入監墜9樓亡　女友直擊驚喊：掉下去了

地方熱門新聞

嘉義街頭出現「單人座」迷你電動車

男子打「超時疫苗」　診所多項違規挨罰

新北八里晚間2度大停電！民眾摸黑哀號

又是虛擬貨幣投資詐騙搞鬼

桃園118名未滿3歲童錯打流感疫苗

台南將軍區大排傳出有人溺水

通緝女違規大迴轉　再從背包查獲安毒

李伯利：更生人對3大問題成困境

桃園莫德納次世代疫苗再開打　10/11起符合資格可接種

綠蠵龜覓食困綠島海邊　海巡助回大海

黃偉哲民意支持度57％獲各年齡層肯定

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

彰化學生不用坐路邊等車了！縣府2天裝好座椅

南消第三大隊多摩市地震複合式防災演練

更多熱門

相關新聞

台東縣首次比特犬絕育補助開跑

台東縣首次比特犬絕育補助開跑

台東縣比特犬絕育補助正式開始囉，即日起至12月20日止，補助對象為已辦理寵物登記但尚未絕育之比特犬飼主，公犬補助2千元，母犬補助2千5百元。

綠蠵龜覓食困綠島海邊　海巡助回大海

綠蠵龜覓食困綠島海邊　海巡助回大海

海巡署「蘭嶼兒童營」　帶偏鄉學齡孩童體驗海洋

海巡署「蘭嶼兒童營」　帶偏鄉學齡孩童體驗海洋

台東消防局籲電器使用「五不一沒有」保平安

台東消防局籲電器使用「五不一沒有」保平安

台東縣實施爆竹煙火管制時間不得施放　違者最高可罰3萬元

台東縣實施爆竹煙火管制時間不得施放　違者最高可罰3萬元

關鍵字：

光祭 知本 台東

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

恭喜0負評正妹Kelly生了！

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

一具具小棺材運出！泰槍擊「血洗托兒所」38死

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

男友玩遊戲偷吃女玩家　竟然是她20歲親妹

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面