2022東部首屆聲光藝術節「台東光祭」　15日起點亮知本溫泉





▲東部首屆聲光藝術節【台東光祭】。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「以燈點亮，用光串聯，希望展現全然不同的知本溫泉風貌」，台東縣政府推陳出新，在百年歷史的知本溫泉區舉辦2022「台東光祭」活動，以極具未來感的光影、聲音裝置藝術展覽，為民眾帶來嶄新的溫泉旅遊及藝術體驗，7日舉行倒數啟動儀式。

饒慶鈴提到，近2年受到疫情因素，百年歷史的知本溫泉觀光受到影響，因此推出此一2022「台東光祭」活動，感受知本不一樣的夜晚風情，也非常感謝東遊季及在地業者的配合，歡迎民眾來知本泡溫泉，也看見不一樣的藝術知本。

文化處指出，這次活動中，Groupe Laps將其相當受歡迎的作品《Keyframes》(關鍵影格)帶到「台東光祭」，其特色就是以定格般的人型骨架燈管裝置，在結合音樂的燈光程式設計下，呈現如同逐格動畫一樣的動感畫面，作品故事性與幽默感十足，傳達超越語言的趣味與溫暖。而第1組受邀於荷蘭阿姆斯特丹燈節的台灣團隊「有用主張」，為知本溫泉區場域量身打造全新創作《金勵湯》。以泉水為靈感，將片片飛染的金光點綴在叢葉林間，延著月光灑落草地照亮霧氣，希冀提供觀眾「精力湯」般的正能量，創造充滿暖意的光境與氛圍。

另，主作品之一「南藝大建築所B群」的《讓我們圈在一起》，同樣針對展出空間全新創作，作品由一層層圓形大平台建構而成，就像是在草地上冒出來的輕柔泡泡一般，B群也為此場域設置了一個長廊，就像一雙長長的手，伸出雙臂迎接大家，希望泡完溫泉的人來到這個長廊，大家一起坐在平台上看星星，讓身心全然放鬆。

「台東光祭」同時邀集活躍於國內外各重要藝術節、藝界舉足輕重的多位台灣藝術家，包括：游文富、大聲光電(姚仲涵、曾睿彬）、陳怡潔、禹禹藝術工作室、陳浚豪＋打鬼工作室、謝佑承等，將以感性又富有生命力的作品，療癒觀者的心。也特別邀請台東在地藝術家參與展出，有卑南族藝術家伊命·瑪法琉將以全新的創作《Ruma．家家有火》，訴說原住民族家庭生生不息的溫暖；還有在知本生活逾20年的藝術家饒愛琴則將於常見的台灣海棗樹上，以藝術創造《台灣海棗．能量連線》。