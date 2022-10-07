「健康家庭 幸福台東」　無菸親子健走活動10／15登場

▲無菸親子健走活動15日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局將於10月15日在無菸公園台東森林公園舉辦「健康家庭 幸福台東」無菸親子健走活動，鼓勵民眾踴躍參與並認識無菸公園，以家庭為主的概念喚起大眾對二手菸害問題的重視與關注，當天現場另有各項設攤宣導、闖關遊戲、有獎徵答等多元互動送好禮等你(妳)通通帶回家，採線上報名方式(https://reurl.cc/8pAmvj)，歡迎鄉親全家踴躍報名。

台東縣衛生局表示，為響應2030年聯合國永續發展目標，強調菸品對世界各國永續發展的危害，及對民眾健康與經濟福祉所造成的威脅，期望透過無菸公園親子健走活動能了解並認識台東縣無菸公園意象，營造無菸家庭概念，強化吸菸與二手菸致命危害的認知觀念及不使用任何形式的菸品，建立家庭健康識能，強化親子互動及凝聚力，增進家庭成員健康。

為營造無菸的環境，台東衛生局推動許多菸害防制策略及創造支持性環境，希望打造一個無菸的生活環境，減少菸品的危害，目前縣內已規劃無菸街道、公園、校園周邊為無菸場域，以喚起大眾對二手菸害問題的重視與關注，除菸害防制法指定之禁菸場所，截至111年9月止，台東縣計有109處公告為無菸環境。

衛生局指出，此次活動以營造家庭成員健康為主軸，內容含括菸害防制、子宮頸抹片新車揭幕儀式、家庭健康護照摸彩及線上健走活動頒獎，希望透過多元活動，開放民眾踴躍參加，間接帶動家庭健康活力，進而預防慢性疾病，提升縣民健康福址。