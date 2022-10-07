台東縣10月31日前回收舊手機　有機會獲得筆電、iPhone

▲回收舊手機抽好禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局配合行政院環境保護署舉辦每年「10月手機回收月」活動，民眾於10月31日前將舊手機帶到指定回收站回收即可換取抽獎序號，並登錄環保署網站參加抽獎，有機會獲得筆記型電腦、iPhone手機等好禮，總獎品價值20萬元，環保局也加碼贈送採用寶特瓶回收製成的「潯寶衣」1件，送完為止。

台東縣政府表示，高科技產品內部通常有許多貴金屬，以手機為例，聯合國電子廢棄物報告指出，經過回收、拆解、提煉等過程，平均每41支手機就可以提煉出1公克的黃金，而根據英國萊斯特大學研究，開採金礦過程中，約每公噸礦石僅能開採出1至2克的黃金，因此，透過回收電子產品，一樣可以取得貴金屬資源，同時還能減少開採天然資源，讓手機裡的電子零件重複利用，共同實現資源循環，有利環境保護。

環保局指出，此次「10月手機回收加碼活動」，民眾可將報廢的舊手機帶到7-11超商、全家便利超商、中華電信、遠傳、台灣大哥大、亞太電信、SAMSUNG三星、HUAWEI華為、VIVO、ASUS、小米等11家民間業者全台回收據點門市進行回收，不限手機品牌，取得抽獎序號，至環保署網站登錄後即可參加環保署抽獎活動以及各家業者提供各自不同的加碼好禮。



此外，除可參加環保署抽獎活動外，台東環保局也響應手機回收活動，加碼兌換採用寶特瓶回收製成的「潯寶衣」1件，送完為止，民眾可於上班日的早上8時30分至中午12時及下午1時至下午5時，將不要用的舊手機拿到台東環保局1樓服務台，告知要參加手機回收活動，將由專人為您服務。