選前查賄制暴　屏檢察長親赴里港警分局召開2場座談會

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦到里港主持查賄座談會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022九合一選舉於11月26日舉行，為營造優質選舉環境，防制賄選、暴力及不法情事發生，屏東地檢署檢察長陳盈錦勤走各警分局，親自指導第一線員警查賄技巧及各項精進作為。昨(5)日率同劉修言主任檢察官及檢察官團隊親赴里港警分局連開2場座談會，刑警大隊大隊長陳志埕及里港、內埔警分局各派出所所長、偵查隊幹部均出席與會，共同研商互動熱烈，展現檢警打擊賄選決心。

這次座談會中，陳盈錦檢察長針對選舉查察作為進行分析檢討，並根據以往查賄經驗教導第一線派出所所長如何有效掌握賄選熱區、強化蒐證作為等相關辦案技巧。里港警分局偵查隊隊長陳忠義並於會中針對轄內各選舉區候選人進行逐一分析，提出偵辦案件所遇困境，由陳檢察長說明解惑。

陳檢察長表示，感謝里港警分局所有同仁戮力查賄制暴，這次到里港分局除給予所有辛苦的警察同仁們加油打氣，更會全力支持員警查察賄選，檢警共同打擊不法，共創優質選舉環境。

里港警分局長鄭頴聰表示，感謝陳檢察長率領檢察官團隊親自蒞臨本分局指導查察賄選及辦案技巧，獲益良多。該分局將持續肅清選風、防制賄選及選舉暴力，籲請各位鄉親共同遵守法律規範， 營造公正、公平、公開的選舉環境。