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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美計畫將台灣變成武器庫？蘇揆讚適合現狀　藍委批招來戰端　

▲▼國軍本週於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）

▲美國計劃將台灣變成龐大武器庫。（圖／國防部提供）

記者杜冠霖／台北報導

「紐約時報」（The New York Times）刊登標題為「美國計劃將台灣變成龐大武器庫」的文章。內文指出，美國正加強努力在台灣打造龐大的武器庫存。對此，行政院長蘇貞昌7日備詢時表示，過去台灣想買武器，有時候得不到同意，現在有能力自購，還能受到各方幫助，相信台灣會有足夠武器防衛中國大陸，「我們認為是非常適合現狀的。」

台海情勢成為國際關注焦點，美國「紐約時報」（The New York Times）刊登標題為「美國計劃將台灣變成龐大武器庫」的文章。內文引述現任和前任官員指出，共軍近期對台的海空演習顯示，中國可能以封島作為攻台前奏，台灣得自力撐到美國或其他國家介入；美國官員在研究共軍演習後，正加強努力在台灣打造龐大的武器庫存。

對於美國戰略方向，無黨籍立委黃國書7日質詢時，引述「美國欲將台灣變成巨大武器庫」報導並詢問，若台海發生戰爭，台灣是否有能力支撐到美方或其他國家介入？對於「美國欲將台灣變成巨大武器庫」，我方立場為何？

對此，蘇貞昌回應，工欲善其事，必先利其器，同理，台灣增進自我防衛能力，必須備有各種先進武器。過去想買武器，有時候得不到同意，現在有能力自購，還能受到各方幫助，相信台灣會有足夠武器防衛中國大陸，「我們認為是非常適合現狀的。」至於外媒報導的標題則過於聳動。

對於「龐大武器庫」理論，國民黨立委李德維則表示，自己不希望民進黨抗中保台被操作成鎖國，並為台灣招來戰端危機，讓人懷疑執政黨以民為壑、圖利自己，不把民眾利益放在心上。


 

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