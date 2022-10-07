北市三腳督敲定11月辯論　黃珊珊：我在台北市24年非常有把握

記者陳家祥／台北報導

年底選舉倒數50天，台北市長選舉仍舊是「三腳督」的僵局。北市選戰首場電視辯論將由三立電視台、TVBS主辦，規劃在11月5日登場。對此，參選至今都主張要辯論的無黨籍參選人黃珊珊說，期待希望能夠回歸到理性的市政議題辯論，「我已經在台北市24年了，相關內容是非常有把握的」。

▲黃珊珊走訪西寧市場。（圖／記者陳煥丞攝）



黃珊珊說，「我們很期待希望能夠回歸到理性的市政議題辯論，不要每天口水」，最重要的是台北市政有很多重要的事，都應該拿出對台北市的願景來爭取市民認同，不要再用抹黑批判別人，都沒有自己反省。

至於是否會找人練習辯論？黃珊珊自信的說，「我已經在台北市24年了，相關內容是非常有把握的」。

另外，日前拋出5歲納入義務教育議題，國民黨參選人蔣萬安也跟進，但陳時中認為非地方權責。黃珊珊說，教育基本法還有地方制度法，本來地方政府就可以做一些相關規定，未來會把案子送到議會，相信民進黨議員也會支持吧，還是陳時中先生要擋台北市嗎？

而12億經費哪裡來？黃珊珊說，12億是3、4歲到5歲，歲計賸餘60-80億，在不舉債情況下還是有餘裕做相關的支應，台北市用在教育上面是勒緊褲帶也是要做的。

