《陽光普照》臨演撩落去！65人赴柬「車禍重病」　詐保千萬真相曝

▲黑幫勾結保險業者安排人頭到柬埔寨裝病或假車禍住院詐領保險金。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

綽號「北哥」的竹聯幫吳姓男子涉嫌勾結保險業務員，安排人頭民眾前往柬埔寨旅遊，然後用不實的登革熱染疫、腸胃炎、車禍受傷住院等醫療證明，詐領旅遊平安險、醫療險理賠，總計2016年到2020年2月，申領上千萬元，得手數百萬元，涉案65人中，有人赴柬3次，不是車禍就是生病住院，彷彿柬埔寨是他的詛咒之地，台北地檢署7日依詐欺等罪起訴其中41人，同時對北哥發布通緝。

據了解，這起集體詐領旅平險案件的詐保人頭，包括國片《陽光普照》的邱姓臨時演員，他們有的人是積欠賭債，被要求去柬埔寨協助詐保，以理賠金還債；有的是為了賺快錢，和詐保集團談好分潤後前往柬埔寨假裝生病；也有人是主動找詐騙集團，表明自付機票住宿費用，向詐團購買醫院證明後回台詐保。

而這個詐團在北部以「北哥」為首，綽號「仙女」的賴女因認識柬埔寨詐欺集團，則負責在中部揪人赴柬，南部則以在柬埔寨經營民宿的男子為主要負責人，他們都會只是人頭，不能只是到柬埔寨短期旅遊，這樣一落地就生病容易被發現可疑，至少要去2、3個禮拜，抵達後一段時間，再以感染登革熱，吃壞肚子有腸胃炎需長期住院診療為由詐保。

▲台北地檢署依詐欺等罪起訴涉嫌詐領旅遊平安險的41名被告。（示意圖／資料照）

其中林姓男子並未透過他人協助，以個體戶的方式，2016年到2019年間，共去柬埔寨3次，卻像是到了詛咒之地一樣，分別遇到車禍、吃壞肚子等衰事；另外1名林姓男子，因為欠賭債被迫參加詐保旅遊，但因申請理賠未過，無法還債，又被北哥要求幫忙運毒，結果因此吃上毒品官司，另案遭台中地檢署提起公訴。

這種旅遊詐保手法，直到2020年2月間，新冠肺炎疫情轉趨嚴峻，出入境不便的時候才停止，保險公司開始發現，有些理賠案件可疑，報警處理，檢警追查，發現其中有1名張姓男子，聲稱自己在柬埔寨感染登革熱，但返國又被驗出陽性反應，依據登革熱潛伏期等病狀因素，被認定他在柬埔寨時根本沒染疫。

另外部分詐保民眾聲稱，到柬埔寨是去洽談生意，卻提不出任何相關商業文件，加上有些人和親友的LINE對話紀錄，堂而皇之的說自己「去做壞事」，還有人明明在住院期間，確有到當地夜店消費、上酒店狂歡的照片，保險公司查證用的診斷證明書，還被柬埔寨當地醫院公布在網站上打上「FAKE」字樣，因此認為全案65名被告涉嫌詐欺等罪，除北哥因未到案遭通緝外，41被提起公訴，其餘被告獲緩起訴處分。