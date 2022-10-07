　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

《陽光普照》臨演撩落去！65人赴柬「車禍重病」　詐保千萬真相曝

▲▼柬埔寨金邊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黑幫勾結保險業者安排人頭到柬埔寨裝病或假車禍住院詐領保險金。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

綽號「北哥」的竹聯幫吳姓男子涉嫌勾結保險業務員，安排人頭民眾前往柬埔寨旅遊，然後用不實的登革熱染疫、腸胃炎、車禍受傷住院等醫療證明，詐領旅遊平安險、醫療險理賠，總計2016年到2020年2月，申領上千萬元，得手數百萬元，涉案65人中，有人赴柬3次，不是車禍就是生病住院，彷彿柬埔寨是他的詛咒之地，台北地檢署7日依詐欺等罪起訴其中41人，同時對北哥發布通緝。

據了解，這起集體詐領旅平險案件的詐保人頭，包括國片《陽光普照》的邱姓臨時演員，他們有的人是積欠賭債，被要求去柬埔寨協助詐保，以理賠金還債；有的是為了賺快錢，和詐保集團談好分潤後前往柬埔寨假裝生病；也有人是主動找詐騙集團，表明自付機票住宿費用，向詐團購買醫院證明後回台詐保。

而這個詐團在北部以「北哥」為首，綽號「仙女」的賴女因認識柬埔寨詐欺集團，則負責在中部揪人赴柬，南部則以在柬埔寨經營民宿的男子為主要負責人，他們都會只是人頭，不能只是到柬埔寨短期旅遊，這樣一落地就生病容易被發現可疑，至少要去2、3個禮拜，抵達後一段時間，再以感染登革熱，吃壞肚子有腸胃炎需長期住院診療為由詐保。

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署依詐欺等罪起訴涉嫌詐領旅遊平安險的41名被告。（示意圖／資料照）

其中林姓男子並未透過他人協助，以個體戶的方式，2016年到2019年間，共去柬埔寨3次，卻像是到了詛咒之地一樣，分別遇到車禍、吃壞肚子等衰事；另外1名林姓男子，因為欠賭債被迫參加詐保旅遊，但因申請理賠未過，無法還債，又被北哥要求幫忙運毒，結果因此吃上毒品官司，另案遭台中地檢署提起公訴。

這種旅遊詐保手法，直到2020年2月間，新冠肺炎疫情轉趨嚴峻，出入境不便的時候才停止，保險公司開始發現，有些理賠案件可疑，報警處理，檢警追查，發現其中有1名張姓男子，聲稱自己在柬埔寨感染登革熱，但返國又被驗出陽性反應，依據登革熱潛伏期等病狀因素，被認定他在柬埔寨時根本沒染疫。

另外部分詐保民眾聲稱，到柬埔寨是去洽談生意，卻提不出任何相關商業文件，加上有些人和親友的LINE對話紀錄，堂而皇之的說自己「去做壞事」，還有人明明在住院期間，確有到當地夜店消費、上酒店狂歡的照片，保險公司查證用的診斷證明書，還被柬埔寨當地醫院公布在網站上打上「FAKE」字樣，因此認為全案65名被告涉嫌詐欺等罪，除北哥因未到案遭通緝外，41被提起公訴，其餘被告獲緩起訴處分。

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
價錢一樣「10樓vs.3樓」該買哪層？　答案一面倒
快訊／13:13規模4.5地震！　最大震度4級
王瞳痛失艾成52天重啟臉書！　心碎發文：滿腦子都是你
Jennie現身18禁美劇預告片！　大尺度內容曝光
血洗托兒所嫌健談有禮　行兇變「詭異鬥雞眼」狂殺38人
0負評正妹YouTuber生了！　寶寶性別揭曉
被酸30歲像40歲！登山女神「IG照會說話」　素顏曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

回收車失控撞路邊箱型車　「損失百萬」成衣商怨：只肯賠我3成

台北捷運警順腳踼開滾輪椅　同僚告他「用椅子殺人」結局出爐

快訊／台中男工地施作護欄跌落4.6m　後腦撞地傷重搶救不治

殯葬男格鬥技壓妻頸成傷！挨告辯「對社會有貢獻」　求緩刑碰壁

離譜國軍淪酒空！飛彈部隊3備戰軍土官　竟開小差狂喝爛醉

美女街頭講電話...怪人持武士刀指她肚子　店員降鐵門即刻救援

遭搶手機嗆聲挑釁...學弟持刀劃傷學長　校方：自衛行為不處分

北車買壽司不能刷卡　外籍男推倒女店長！網轟：把台灣人當塑膠

雲林女大生衝台中見帥情郎...反被嗆「殺妳全家」　超商內趴桌大哭

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

回收車失控撞路邊箱型車　「損失百萬」成衣商怨：只肯賠我3成

台北捷運警順腳踼開滾輪椅　同僚告他「用椅子殺人」結局出爐

快訊／台中男工地施作護欄跌落4.6m　後腦撞地傷重搶救不治

殯葬男格鬥技壓妻頸成傷！挨告辯「對社會有貢獻」　求緩刑碰壁

離譜國軍淪酒空！飛彈部隊3備戰軍土官　竟開小差狂喝爛醉

美女街頭講電話...怪人持武士刀指她肚子　店員降鐵門即刻救援

遭搶手機嗆聲挑釁...學弟持刀劃傷學長　校方：自衛行為不處分

北車買壽司不能刷卡　外籍男推倒女店長！網轟：把台灣人當塑膠

雲林女大生衝台中見帥情郎...反被嗆「殺妳全家」　超商內趴桌大哭

台灣下修持股上市櫃5％要申報　外媒：壽險公司尋求豁免披露

Angelababy爆現身寺廟求姻緣！素顏「真面目現形」0偽裝全被拍

怕普丁投核彈？驚爆美國衛生部採購「輻射病藥物」　大砸91億台幣

俄羅斯重罰TikTok！　因不配合删除「LGBT宣傳內容」

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

快訊／地牛翻身！13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

肉肉貓店長「堅持要加班」　被抱下床秒躺回：偶不走！

社會熱門新聞

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

碎唸老婆都不洗碗慘了　妻拿菜刀追砍老公

23歲男遭詐團黑吃黑打死 　母淚：希望他們都死

實況主國動預言「蔡英文死訊」依社維法罰款

即／恐怖情人開車輾過女軍人　判決結果出爐

補習班主任拍800張少女裸照　重判27年

為護妻耍官威！法官2年前曾領愛心便當惹議

南投男大生疑遭霸凌　持美工刀反擊劃傷同學

攀玉山東峰摔落！40歲男墜百公尺深谷亡

學弟持美工刀劃傷學長　科大：屬自衛不處分

遭黑吃黑打死！23歲陽光男生活照曝光

即／急刪手機對話記錄　彰化E奶女蛇頭再押

更多熱門

相關新聞

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

新竹一名駕駛日前開車行經國道3號101K附近，突然被前方噴飛的鐵片砸破擋風玻璃，長寬約30公分的鐵片破窗後直接命中車上的副駕駛座，讓女性乘客當場頭破血流，送醫後重傷昏迷。傷者的家人上網徵求行車紀錄器，希望能找到鐵片的主人，還給一個公道。

高雄男飛車撞斷捷運站前2燈柱　車頭全毀酒測0.82

高雄男飛車撞斷捷運站前2燈柱　車頭全毀酒測0.82

786萬劑疫苗將銷毀　蘇貞昌：疫苗寧可多不能少

786萬劑疫苗將銷毀　蘇貞昌：疫苗寧可多不能少

即／急刪手機對話記錄　彰化E奶女蛇頭再押

即／急刪手機對話記錄　彰化E奶女蛇頭再押

獨/中橫自小客衝對向　貨車被撞「烏龜翻」

獨/中橫自小客衝對向　貨車被撞「烏龜翻」

關鍵字：

柬埔寨旅遊詐保車禍登革熱腸胃炎住院旅遊平安醫療險保險詐欺新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

恭喜0負評正妹Kelly生了！

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

一具具小棺材運出！泰槍擊「血洗托兒所」38死

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

男友玩遊戲偷吃女玩家　竟然是她20歲親妹

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面