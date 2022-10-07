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大陸 大陸焦點 特派現場

內蒙古疫情上升　5官員因「麻痹大意」被問責：影響抗疫大局

▲內蒙古阿拉善盟額濟納旗封城。（圖／CFP）

▲內蒙古疫情持續。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據內蒙古自治區衛健委7日通報，10月6日0到24時，呼和浩特市新增新冠肺炎確診病例8例、無症狀感染者651例。呼和浩特市委宣傳部微信公號6日發布通報，呼和浩特市本輪疫情發生以來，有個別黨員幹部在疫情防控緊要關頭，市委、市政府三令五申之下，麻痺大意、懈怠松勁，作風不扎實、履職不到位，影響全市疫情防控工作大局。

通報稱，給予新城區人大常委會黨組成員、副主任寇海民同志、土左旗司法局四級調研員吳傑同志黨內警告處分；給予新城區成吉思汗大街街道黨工委書記、黨群服務中心主任王雪冰同志，玉泉區小召前街街道黨工委副書記、辦事處主任崔明霞同志停職處理；給予土左旗台閣牧鎮副鎮長張永勝同志免職處理。

通報要求，各級領導幹部要以上率下、靠前指揮、下沉一線、衝鋒在先；包聯幹部要嚴明紀律、明確職責，盯住點位、發揮作用；點位長要在崗在位在狀態，盡職盡責盡全力，用心用情做好組織群眾、卡點值守、管控排查、資訊錄入、核酸檢測等工作，把疫情防控的「主戰場」，作為能力提升的「練兵場」、擔當作為的「試金石」，真正把首府幹部擔當作為的形象立起來。

9月28日，呼和浩特市報告1例本土新冠肺炎感染者，該病例屬於新冠病毒Omicron變異株BF.7進化分支，是目前該分支首次在大陸引起本土疫情。

10月1日晚，內蒙古自治區黨委書記、自治區應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長孫紹騁主持召開領導小組會議，研究疫情防控工作。會議要求，要進一步加大處置力度，堅持「殺雞用牛刀」，提升防控等級，核酸檢測、隔離管控、流調溯源、醫療救治都要快起來，以快制快，防止擴散、外溢，尤其不能外溢到北京。

根據呼和浩特市10月6日召開的疫情防控工作發布會透露，目前在敕勒川國際會展中心建成2400張床位的方艙醫院，主要收治輕型和無症狀感染者；呼和浩特市中蒙醫院、內蒙古自治區人民醫院為「黃碼醫院」，主要收治紅(黃)碼或因疫情管控影響自由出行的患者，重點保障發熱、常見病、非危急重症患者的就醫需求。10月5日，呼市公交微博發布臨時停運公告稱，呼和浩特市公交車全部停運。

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