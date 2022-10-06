新竹男打到「超時疫苗」　衛生局突擊：多項違規開罰7.6萬



▲新竹市民族路某診所遭舉爆施打超時疫苗。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市衛生局接獲民眾舉報，民族路某診所有疑似施打過期疫苗及違反相關醫療法規行為，衛生局當日立案後即刻進行資料蒐證、約談相關當事人，停止該診所COVID-19疫苗施打權，初步開罰7萬6000元，並持續調查其他疫苗狀態，若再查有違規案件，必要時將終止全疫苗項目合約，全面停權。

衛生局調查，該診所於9月8日下午開瓶使用疫苗後，未依規定在時間內銷毀殘劑，隔日，在未確實核對開瓶時間的狀況下，替一位成人施打該瓶疫苗。經核對資料，該舉報屬實，衛生局隨即在稽查當日收回診所內所有COVID-19疫苗，並依新冠疫苗合約書第九條第二項規定，停止該診所的COVID-19疫苗合約6個月，杜絕民眾遭受高風險醫療行為之可能。

衛生局補充，經調查後發現該診所確還有護理人員未辦理執業登記之事實、診所紀錄記載未詳實完整，還有非藥事人員調劑給藥相關情事，將分別依據違反護理人員法第8條、醫療法第68條及同法102條、藥師法第15及24條規定，初步共開罰7萬6000元。市府嚴正譴責未依規定執行業務之診所及醫事人員進行傷害民眾的醫療行為，未來將加強不定時抽查，保護市民接受優質醫療權益。

此外，衛生局持續關懷、追蹤遭誤打疫苗民眾，目前健康狀況良好、沒有疫苗施打後相關後遺症。

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