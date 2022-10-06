南迴線電車線「還沒驗收」就斷落　施工單位鐵道局：該負責就負責

▲南迴線電車線還未驗收就發生斷落情況。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵大武=瀧溪站間電車線昨(10/5)因不明原因斷落約200公尺，行車中斷約2個多小時，而該電車線為交通部鐵道局施作南迴電氣化剛鋪設不到2年的電車線，迄今尚未移轉驗收給台鐵，新電車線發生斷落事故，交通部鐵道局表示，原因仍待調查，若是電車線本身問題，該負責就負責。

台鐵昨下午16時33分大武=瀧溪間電車線斷落，200公尺電車線主吊線脫落，無法供電，17列車遭延誤。

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不過由於該電車線為鐵道局施作的南迴線電氣化工程，2020年12月23日完工通車，啟用迄今不到2年，電車線尚未全線驗收並移轉給台鐵，即便驗收後還有2年保固期，如今卻出狀況，交通部鐵道局與台鐵局正進行肇因調查。

▲南迴線電車線還未驗收就發生斷落情況。（圖／記者李姿慧翻攝）

對此，交通部鐵道局表示，南迴線電車線斷掉原因還沒查出，昨已經會同台鐵了解，目前只知道斷掉，原因還在查，這段確實是鐵道局施作，財產尚未移轉給台鐵局，維護有請台鐵幫忙，但出問題，鐵道局也會馬上趕赴現場並協助修復。

鐵道局指出，電車線斷落還不確定是何原因，如果是電車線本身的問題，該負責就要負責，但原因尚未查出，仍待進一步釐清，將會同台鐵局確認。

台鐵局則表示，電車線事故原因還在調查中，目前原因尚未出爐。