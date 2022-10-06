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電車線新設不到2年就斷落　今年逾10起！立委批檢查車延交卻解列管

▲▼台鐵針對部分地區電車線進行預防性更換。（圖／台鐵）

▲台鐵今年已發生10起電車線相關事故。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(10/5)大武=瀧溪站間電車線斷落約200公尺，該區間無電導致行車中斷約2個多小時，17列車誤點，由於該區電車線為南迴電氣化工程新設，啟用不到2年就發生狀況，立委質疑台鐵今年1到7月就發生10起電車線事故，迄今電車線高速檢查車卻延誤交車。

立委林俊憲今(10/6)在立法院交通委員會質詢時表示，台鐵昨發生電車線脫落，事實上台鐵每個月都要來一次，今年1月到7月已經發生10起電車線相關事故，等於每個月都有，8月也有電車線掉落停了兩個小時。

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林俊憲指出，昨起南迴電線車掉落，才剛裝設完成不到2年，全新設備、全新電車線也會掉下來，每次掉下來都有檢討，每次檢討報告說都要裝置智慧偵測系統，迄今卻沒裝。

▲▼立委林俊憲質疑監理站搶機車考照跟搶火車票一樣難。（圖／記者李姿慧攝）

▲立委林俊憲。（圖／記者李姿慧攝）

林俊憲表示，台鐵2019年買兩台電車線檢查車，立院通過給三億三千六百萬，2019年就開標，預計去年6年要交車，但迄今兩年多還沒交，車子還沒拿到手，原本列管項目卻解除，車子還沒交車憑甚麼解除管制。

交通部長王國材坦言，昨起電車線脫落不應該發生，相關智慧偵測系統已在研議中。

台鐵局長杜微表示，電車線檢查車還沒交車，主要是進口受到疫情影響，延到明年中才能交車，原先高速檢查車把路線跟電車線合併應用，發現設計上有難度，把案子拆兩個案子重新招標。

據悉，普悠瑪號事故總體檢中，要求新購置EM100軌道檢查車，完成驗收後盡速上線使用，提升檢測頻率，同時並檢討是否擴充電車線檢測設備，但因台鐵已另行採購電車線高速檢查車，因此電車線高速檢查車從列管項目中解除。

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