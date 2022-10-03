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大陸 大陸焦點 特派現場

他扛「135萬假鈔」買車送女友！18天後才被戳破　會計驚呆急報案

記者鄭思楠／綜合報導

拿30萬人民幣（約新台幣135萬元）的「假幣」去買車，近日真真實實發生在現實生活中。江蘇南京一家汽車銷售中心來了一名爽快的客人，豪擲30多萬元為女友買車。該男子還提著3大捆現金去交易，等到車子交付後，銷售中心帶著這些錢到銀行時卻傻眼了，錢竟然全是「訓練幣」。

據《快科技》報導，汽車銷售中心的方姓會計去銀行存錢時，發現她帶來的3捆10萬元（人民幣，下同）現金，全是訓練幣。她回憶道，9月2日當天，一對男女走進汽車銷售中心購車，參觀了各種車型之後，兩人最終選擇了一台價值36萬元的小車。

隨後，男子拿出了3捆外面用透明塑膠膜封好，裡面一疊疊現金，每疊最上面則是一張銀行封籤。

▲▼女人,開車,駕駛,方向盤,車。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲男子用假幣給女友買車。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

在財務交錢時，方女清點了一下，每捆10萬元，一共30萬元。當時，她覺得是銀行原包裝剛取出來的錢，並且對方交錢時很自然，就沒有拆開點驗，直接放進公司保險櫃，男子還表示過幾天交齊尾款提車。

幾天後，男子來到店內又補交了13000元現金，表示剩餘第二天提車時再付。第二天，汽車銷售中心打不通男子電話，只好聯繫當時和他一起來的女子。對方通過轉帳補足了尾款，隨後將車提走了。

9月20日，方女去銀行存錢時，卻被告知這些錢只是銀行用於點鈔比賽的「訓練幣」，於是趕緊報警。

經過偵查，警方發現嫌犯馬姓男子已經逃至徐州，隨即趕赴當地將他成功抓獲。馬男對自己的犯罪行為供認不諱。

他也供述，他發現訓練幣和真鈔除了正面字體不一樣，其他非常相似，於是就打起了歪主意，為討女友歡心，就用網上買來的訓練幣，假冒真鈔去汽車銷售中心買車。

初步調查，馬男在南京、徐州通過該手段已作案多起，涉案金額達80餘萬元。他已被刑事拘留，正進一步調查。

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