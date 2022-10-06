打高端可望解套　醫：日本之後很可能不管三劑疫苗

▲許多民眾買好機票，準備飛去日本旅遊。而日本賞楓季也將登場，圖為紅葉綻放的京都清水寺。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

日本11日起開放海外旅客自由行，只要旅客接種3劑日本認可的新冠疫苗，便准許入境，但目前仍未包括國產高端疫苗。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，日本之後絕對有可能也不管旅客有沒有打三劑疫苗，現在全世界沒什麼國家在看打疫苗了，幾乎張開雙臂迎接你。

日本政府現行認可的新冠疫苗，為世界衛生組織（WHO）新冠疫苗緊急使用清單中的疫苗，也就是輝瑞BNT、莫德納、AZ、嬌生、印度巴拉特（Bharat Biotech）及諾瓦瓦克斯（Novavax）。

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而厚生勞動省4日更新的清單，在10月11日之後，新增5款認可疫苗，包括中國科興、國藥、康希諾疫苗，以及印度血清研究所的Covishield疫苗與COVOVAX疫苗。

▼高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

這讓日本官方認可的新冠疫苗增至11款，不過名單未見高端疫苗。對此，指揮中心指揮官王必勝5日表示，會跟日本做各種管道交涉跟建議。日本政府規定，入境旅客必須持有接種3劑日本認可疫苗的紀錄，就不需出示PCR陰性證明；若沒有打滿3劑疫苗者，可出示出發前72小時內的PCR陰性證明替代。

林氏璧近日接受「下班瀚你聊」節目訪問，被主持人黃暐瀚問到，會不會有一天，或許幾個月後，日本連三劑都不管了？他回答，絕對有可能，因為全世界沒什麼國家在看打疫苗了，幾乎張開雙臂迎接你。

林氏璧說，這兩個月，日本剛從第七波疫情結束，他們社區免疫之牆應該是非常好，「10、11月，我覺得你在台灣路上被感染的機率，可能比在日本還高。」被問到去日本旅遊要戴口罩？他指出，「我會戴，特別是在室內空間一定會戴，像走在很擁擠的電車裡。」