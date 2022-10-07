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豪大雨狂襲5縣市！「大雨在定點」　鄭明典：雨區逐擴大明天最潮濕

▲▼軒嵐諾颱風逐漸遠離台灣，陸上颱風警報解除，天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風影響，部分縣市出現豪大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風影響，豪大雨彈狂襲，氣象局今晨針對宜蘭、北北基和花蓮等5縣市發布豪大雨特報，氣象局長鄭明典今(10/7)表示，大雨幾乎在定點，雨區將有逐漸擴大趨勢，明天最潮濕。

宜蘭連日豪雨猛炸，氣象局長鄭明典表示，大雨幾乎在定點，因風向的關係，大雨集中在少數區域。不過，預測資料顯示，雨區有逐漸擴大的趨勢，明天最潮濕。

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天氣風險公司分析師方俊元則表示，過去這兩天受東北季風影響下，在大台北山區、基隆北海岸及宜蘭花蓮都持續有雨，特別是在宜蘭花蓮有降雨較持續雨勢較大狀況，局部地區兩日累積雨量有超過300毫米，甚至是在宜蘭有單點430毫米的累積雨量，目前還在持續累積。

▲▼5縣市清晨出現豪大雨。（圖／氣象局）

▲5縣市清晨出現豪大雨。（圖／氣象局）

今天到週日(10/7~10/9)仍受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭花蓮持續有雨，方俊元指出，尤其宜蘭花蓮地區有局部累積雨量較多機會；宜花迎風面山區降雨較明顯，提醒避免前往山區或溪谷。

桃園以北則是多雲到陰偶有短暫雨。新竹以南則是晴到多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

至於國慶日(10/10)天氣，方俊元表示，當天有新一波東北季風南下，白天迎風面地區降雨逐漸趨緩。較乾冷空氣有機會為北部地區及宜蘭帶來明顯降溫，晚間到隔日(10/11)清晨氣溫有機會到20度以下，空曠地區可能有輻射冷卻機會，不排除出現更低溫狀況，其他地區低溫也會再往下降。

▼東北季風影響，迎風面縣市將出現豪大雨。（圖／氣象局）

▲▼東北季風影響，迎風面縣市將出現豪大雨。（圖／氣象局）

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