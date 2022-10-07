女子約定轉帳200萬付裝潢費？　原來又是虛擬貨幣投資詐騙搞鬼

▲中國信託商業銀行永康分行阻詐200萬元，永康分局長甘炎民、偵查隊隊長陳勇志及大橋派出所所長王棋賝前往頒發感謝狀及獎勵金給有功行員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年虛擬貨幣交易火熱，新式的金融詐騙手法以投資虛擬貨幣為首，訛詐投資金額並捲款潛逃，讓民眾在匯款投資後，欲出金提領時，卻發現資金領不出來，已遭詐騙。

永康分局指出，日前永康區一名女子至中國信託商業銀行永康分行欲辦理約定帳戶時，行員主動關懷察覺有異，通報永康分局員警到場瞭解，女子表示目前家中已裝潢1個月，今日至銀行係為約定2個帳戶分期轉帳繳納裝潢費用共計新台幣200萬元，當行員查詢女子約定之帳戶有多筆異常交易紀錄，懷疑女子已遭歹徒所詐騙，但不論行員及員警以相關詐騙案例及話術手法提醒女子，女子皆不為所動，堅稱款項是要分期支裝潢費用給師傅。

當員警查詢並向女子提示該2筆帳戶皆已遭通報警示時，女子突然頓悟，明白自己真的遇到詐騙，連忙趕緊向行員及員警道謝，並表明自己日前在網路接觸到虛擬貨幣(火幣)投資，並加入一名Line暱稱「陳小鹿」為好友，對方要求女子先至銀行綁定2個約定帳戶，並網路轉帳投資200萬元，女子一時不察，險信詐騙話術並掉入詐團陷阱，所幸行員機警攔阻，與員警共同成功攔阻，才避免詐騙案發生。

永康分局在第一時間由分局長甘炎民、偵查隊隊長陳勇志及大橋派出所所長王棋賝代表分局前往頒發感謝狀及獎勵金，向攔阻有功行員們表達協助攔阻詐騙感謝之意，現場並針對當今各式詐騙手法實行「識詐」宣導，加強提升行員們對最新詐騙手法的認知，以期共建警銀阻詐防護網，一同為守護民眾財產而努力。

永康警分局長甘炎民呼籲：假投資詐騙手法多元，民眾若遇到類似遊說投資高報酬率標的時，應詳加思考並提高警覺，勿任意加入不明群組及投入資金，避免成為詐騙集團的肥羊。如遇有任何疑似詐騙問題，歡迎撥打110或反詐騙諮詢專線165洽詢。