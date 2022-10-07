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九合一最新預測「六都4藍2綠」　新竹市選情生變

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲2022九合一大選進入倒數階段。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃翊婷／綜合報導

距離2022九合一大選剩不到2個月，在最新的六都預測當選率中，新北市為國民黨侯友宜、台北市為國民黨蔣萬安、桃園市為國民黨張善政、台中市為國民黨盧秀燕、台南市為民進黨黃偉哲、高雄市為民進黨陳其邁暫時領先。而在六都之外，選情出現變化的還有新竹市，民眾黨高虹安以36.1％的預測當選率暫時領先，沈慧虹則在短短幾天內反超林耕仁。

根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計，為台灣讚聲」官方網站公布顯示，在最新預測當選率中，六都的部分如下：

▲▼蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday資料照）

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday資料照）

台北市：國民黨蔣萬安38.4％、民進黨陳時中35.5％、無黨籍黃珊珊26.3％。

侯友宜、林佳龍。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲侯友宜、林佳龍。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

新北市：國民黨侯友宜55.5％、民進黨林佳龍44.5％。

▲▼賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

桃園市：國民黨張善政37.0％、民進黨鄭運鵬33.1％、無黨籍鄭寶清16.0％、民眾黨賴香伶14.0％。

▲▼立委蔡其昌、台中市長盧秀燕。（圖／ETtoday資料照）

▲立委蔡其昌、台中市長盧秀燕。（圖／ETtoday資料照）

台中市：國民黨盧秀燕57.9％、民進黨蔡其昌42.1％。

▲▼台南市長黃偉哲（右）、國民黨市長參選人謝龍介（左）。（圖／合成圖）

▲台南市長黃偉哲（右）、國民黨市長參選人謝龍介（左）。（圖／合成圖）

台南市：民進黨黃偉哲48.9％、國民黨謝龍介28.6％、無黨籍許忠信11.4％、無黨籍林義豐11.1％。

▲▼高雄市長陳其邁、國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／合成圖）

▲高雄市長陳其邁、國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／合成圖）

高雄市：民進黨陳其邁59.1％、國民黨柯志恩40.9％。

除了六都之外，新竹市長的選情也在短短幾天內出現變化。《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前爆料，民進黨新竹市長參選人沈慧虹向台北市長柯文哲求官；沈慧虹事後對吳子嘉提告，並在3日於臉書發文澄清沒有主動求官，是柯文哲單方面意圖挖角；而柯文哲也在後來接受媒體採訪中證實的確曾挖角，因為當時台北市政府恰好有缺。

▲▼國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

此事傳開後，反而讓沈慧虹的民調數字上升，反超對手林耕仁，暫居第二。目前新竹市的最新預測當選率為民眾黨高虹安36.1％、民進黨沈慧虹32.5％、國民黨林耕仁31.4％。

 

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