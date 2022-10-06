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石舫亘爆蔣萬安夢話內容！深情喊話「天道酬勤」：相信市民會選你

▲▼ 蔣萬安、石舫亘上《少康戰情室》節目 。（圖／蔣萬安競辦提供）

▲蔣萬安、石舫亘上《少康戰情室》節目 。（圖／蔣萬安競辦提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（6）日與太太石舫亘一同上TVBS趙少康主持的《少康戰情室》節目。節目上石舫亘透露，蔣萬安是下定決心就往前衝的人，他連睡覺都在練隔天致詞內容，甚至夢話都會說出「拜託大家幫我拉票」，相信天道酬勤，一步一腳印，以蔣萬安的開創能力、創新思維，一定能贏得選舉。

針對媒體人周玉蔻過去一連串的攻擊，蔣萬安在節目上提到，無論是攻擊家人，或是攻擊無辜的女性大家都不能接受，但他們家人沒有特別去討論，家人感情很緊密，太太也有給心靈上的支持，他們都知道，選舉就是這樣，有各式各樣的攻擊抹黑，但沒想過這次選舉會惡質成這樣。

蔣萬安說，以前拜票還被吐口水，太太因此非常心疼，也遇過發黑函等，但認為就是選舉攻防，但這次不一樣，抹黑、抹紅、抹黃都來，「民進黨就是如此」，透過網軍攻擊，「但我不畏懼，有事衝著我來，不要攻擊我的家人」。

石舫亘也說，她其實沒有特別覺得需要擔心的議題，她的責任就是照顧好家人、孩子，這些負面選風，甚至扯到DNA是蔣萬安團隊跟蔣萬安要去擔心的。

石舫亘也大讚蔣萬安，抗壓性非常強，如果遇到困難會找到放鬆的方式，有時候一回家，兒子看到爸爸回家，也會去爆爆米花聊聊天；睡前夫妻則會簡單聊兩句，就去休息了，這些攻擊沒有太影響蔣的心理質素。

趙少康問是否要告周玉蔻？蔣萬安說，選舉要持續往前走，未來可能不只周玉蔻事件，一定會變本加厲的抹黑、抹黃，甚至接下來就會有假民調，民進黨就是暗黑一條龍。

蔣萬安也透露團隊近來統計，三位台北市侯選人近期的公開行程、政見發布、討論議題次數都差不多，但是拜票、勤走基層，他是其他人的兩倍以上，因為他希望可以透過勤走基層，聽到最真實的聲音。

節目最後石舫亘也向蔣萬安深情喊話，「堅持到最後，相信市民會選你的」，石舫亘說，夫妻兩個互相尊重，她知道蔣萬安是下定決心就往前衝的人，蔣萬安連睡覺都在練隔天致詞，甚至夢話都會說出「拜託大家幫我拉票」，相信天道酬勤，一步一腳印，以蔣萬安的開創能力、創新思維，一定能贏得選舉。
 

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