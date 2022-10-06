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「高雄浮屍」開戰！131名醫護人怒噴柯志恩冷血　連署名單曝光

▲柯志恩辦公室提供現場照片，表示並沒有宣稱的僅有9千人到場 。（圖／柯志恩辦公室提供）

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩操作「愛河浮屍」議題，引發自殺防治團體不滿 。（圖／柯志恩辦公室提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市柯志恩候選人陣營近日一連串公開批評高雄自殺防治言論，操作「愛河浮屍」議題，卻遲遲不道歉，引發自殺防治團體強烈反彈，要求柯志恩陣營停止政治操作。藍軍陣營無視專業團體的憤怒，繼續政治操作，自殺防治專業團體的怒火，開始向外擴張，現在總共有百名自殺防治人員連署抗議。

連署團體表示，第一線自殺防治工作辛苦且困難，以高雄市為例，近5年以2019年最高，近2年已有改善。針對柯志恩陣營為自己的選舉造勢，故意以聳動而刺激性的語言凸顯特定的自殺地點與方式，刻意透過去脈絡且無歷程的簡化論述扭曲，升高社會大眾的不安氛圍，極可能誘發社會大眾模仿效應的風險。對此，自殺防治工作相關各界學者、專家、醫師、社工及相關醫事人員，以「呼籲立刻停止自殺議題的選舉操作！」為訴求罕見發起連署，並要求立即停止繼續操弄這種嚴重妨害自殺防治工作進行的選舉操作。

▲自殺防治團體的連署書內容 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲自殺防治團體的連署書內容 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

連署者包括多位自殺防治工作大老與團體，包括台灣精神醫學會理事長蔡長哲醫師、前理事長陳正宗醫師；中華民國精神護理學會前理事孫慧芳、沈淑華護理師；社團法人台灣自殺防治學會顧問王文德；台灣心理衛生社會工作學會理事長巫淑君社工師、副理事長廖靜薇社工師、監事/前理事長林惠珠社工師等。

另外加上臺北市立聯合醫院松德院區院長楊添圍、高雄市立凱旋醫院等專科醫院，與高雄市醫師公會、高雄市社工師公會、高雄縣臨床心理師公會、高雄市職能治療師公會、台北醫學大學、高雄醫學大學、高雄長庚紀念醫院、彰化基督教醫院、奇美醫院、及許多基層院所等，以上第一線參與自殺防治工作的各界學者、專家、醫師、社工及相關醫事人員共計131人，對此罔顧政治倫理道德、企圖動搖社會安定的不當選舉操作，均發表連署聲明「呼籲立刻停止自殺議題的選舉操作！」

連署團體認為：柯志恩陣營的接連炒作，冷血且漠視專業。不僅傷害遺族、也已經嚴重妨礙自殺防治專業，違背基本的政治道德，嚴正呼籲應更加重珍視生命、遺族家屬的淚與傷與眾多自殺防治專業人員辛勤的心血。

【連署人員名單】

1 台灣精神醫學會 理事長 精神專科醫師 蔡長哲
2 台灣精神醫學會 前理事長 精神專科醫師 陳正宗
3 台灣精神醫學會 家暴暨性侵害防治學術委員會委員 精神專科醫師 薛克利
4 精神護理學會 前理事 護理師 孫慧芳
5 精神護理學會 前理事 護理師 沈淑華
6 社團法人台灣自殺防治學會 顧問 顧問 王文德
7 台灣司法社工學會 理事長 台大社工系系主任 教授 吳慧菁
8 全國臨床心理師全聯會 高醫心理系創系主任 臨床心理師 黃正仁
9 自殺防治中心 副主任 精神專科醫師 陳俊鶯
10 台灣心理衛生社會工作學會 理事長 社工師 巫淑君
11 台灣心理衛生社會工作學會 監事/前理事長 社工師 林惠珠
12 台灣心理衛生社會工作學會 副理事長 社工師 廖靜薇
13 台灣心理衛生社會工作學會 社工師 陳慧雯
14 全國臨床心理師全聯會 臨床心理師 粘晶菁
15 團體心理治療學會 理事長 精神專科醫師 周立修
16 台灣憂鬱症防治協會 理事長 理事長 吳佳儀
17 台灣憂鬱症防治協會 理事 精神專科醫師 馮尚淳
18 華人伴侶與家族治療協會 理事長 理事長 蘇益志
19 高雄市醫師公會 常務理事 醫師 林工凱
20 高雄市社工師公會 社工師 黃士玲
21 高雄市社工師公會 社工師 譚慧雯
22 高雄縣臨床心理師公會 前理事長 臨床心理師 黃宇達
23 高雄市職能治療師公會 理事長 理事長 周映君
24 台北醫學大學醫學研究所 教授 精神專科醫師 蔡尚穎
25 高雄醫學大學 醫學社會學與社會工作學系 前主任/副教授 社工師 陳武宗
26 臺北市立聯合醫院松德院區 院長/台灣精神醫學會常務理事 精神專科醫師 楊添圍
27 凱旋醫院 精神專科醫師 王興耀
28 臺大生醫醫院 主治醫師 精神專科醫師 吳懿倫
29 高雄長庚醫院 主治醫師 精神專科醫師 洪琪發
30 屏安醫院 院長 精神專科醫師 黃文翔
31 私立專科醫院 院長 院長 詹永騰
32 彰化基督教醫院 精神醫學會常務理事 主治醫師 精神專科醫師 王俸鋼
33 奇美醫院 醫師 黃郁珺
34 澎湖醫院 精神專科醫師 鄭任捷
35 南勢醫院 主任 精神專科醫師 何仁琦
36 台灣精神醫學會 前理事 精神專科醫師.資深心理治療督導 唐子俊
37 台灣精神醫學會 秘書長.院長 精神專科醫師 陳亮妤
38 台灣精神醫學會 知名作家.主治醫師 精神專科醫師 吳佳璇
39 台灣精神醫學會 院長 精神專科醫師 沈宏穗
40 台灣精神醫學會 主任 精神專科醫師 黃名琪
41 台灣精神醫學會 主治醫師 精神專科醫師 林敬恩
42 台灣精神醫學會 主治醫師 精神專科醫師 邱姵寧
43 台灣精神醫學會 主治醫師 精神專科醫師 王璇璣
44 台灣精神醫學會 主治醫師 精神專科醫師 黃芳慧
45 台灣精神醫學會 主治醫師. 精神專科醫師 余承樺
46 台灣精神醫學會 醫師 精神專科醫師 許峰碩
47 台灣精神醫學會 精神專科醫師 孫柏鈞
48 台灣精神醫學會 精神專科醫師 何予甯
49 台灣精神醫學會 精神專科醫師 黃郁絜
50 台灣精神醫學會 精神專科醫師 吳阿瑾
51 台灣精神醫學會 精神專科醫師 黃璨瑜
52 台灣精神醫學會 精神專科醫師 鄧景云
53 台灣精神醫學會 精神專科醫師 蕭銘宏
54 台灣精神醫學會 精神專科醫師 王亮的
55 台灣精神醫學會 精神專科醫師 李儒卿
56 台灣精神醫學會 精神專科醫師 蔡耀庭
57 台灣精神醫學會 精神專科醫師 鐘國軒
58 台灣精神醫學會 精神專科醫師 黃守宏
59 台灣精神醫學會 精神專科醫師 張正辰
60 台灣精神醫學會 精神專科醫師 王裕庭
61 台灣精神醫學會 精神專科醫師 王春惠
62 台灣精神醫學會 精神專科醫師 許元彰
63 台灣精神醫學會 精神專科醫師 林詩韻
64 台灣精神醫學會 精神專科醫師 黃智婉
65 台灣精神醫學會 精神專科醫師 黃淑琦
66 台灣精神醫學會 精神專科醫師 謝懷德
67 台灣精神醫學會 精神專科醫師 許仕賢
68 台灣精神醫學會 精神專科醫師 王奕翔
69 台灣精神醫學會 精神專科醫師 鐘建麟
70 台灣精神醫學會 精神專科醫師 葉佐偉
71 台灣精神醫學會 精神專科醫師 陳長聖
72 台灣精神醫學會 精神專科醫師 林承宗
73 台灣精神醫學會 精神專科醫師 陳柏妤
74 台灣精神醫學會 精神專科醫師 趙文聖
75 台灣精神醫學會 精神專科醫師 謝金村
76 台灣精神醫學會 精神專科醫師 呂郁芬
77 台灣精神醫學會 精神專科醫師 許竣傑
78 台灣精神醫學會 諮商心理師 儲君芳
79 高雄市立凱旋醫院 主任 精神專科醫師 徐淑婷
80 高雄市立凱旋醫院 主治醫師 精神專科醫師 李典政
81 高雄市立凱旋醫院 主治醫師 精神專科醫師 劉潤謙
82 高雄市立凱旋醫院 主治醫師 精神專科醫師 鄭塏達
83 高雄市立凱旋醫院 護理長 護理長 曾秀金
84 高雄市立凱旋醫院 護理主任.精神護理學會理事 護理師 黃麗玲
85 高雄市立凱旋醫院 主任 主任 林鑾珍
86 台北榮民總醫院 主治醫師 精神專科醫師 楊凱鈞
87 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 護理主任,前高雄護理師公會理事長 護理師 陳麗琴
88 醫學中心 醫師 柯冠廷
89 高雄榮民總醫院 社工師 陳秀芳
90 敦仁醫院 社工師 吳承怡
91 長榮大學 副教授 吳慈恩
92 國(私)立大學 主任 精神專科醫師 李信謙
93 國(私)立大學 醫師 吳俊穎
94 國(私)立大學 諮商心理師 顏韻純
95 國(私)立大學 助理教授 其他 洪秀珍
96 國(私)立大學 社工師 黃麗君
97 國(私)立大學 助教 吳美鈴
98 高中 諮商心理師 黃民凱
99 精神專科醫師 劉又銘
100 精神專科醫師 林耕新
101 精神專科醫師 陳三能
102 精神專科醫師 劉國良
103 精神專科醫師 陳正興
104 精神專科醫師 陳豐偉
105 精神專科醫師 莊蓓倩
106 精神專科醫師 吳碧分
107 精神專科醫師 尤冠棠
108 精神專科醫師 黃彥勛
109 精神專科醫師 劉時寧
110 精神專科醫師 洪啟惠
111 精神專科醫師 林宏
112 精神專科醫師 陳亭秀
113 精神專科醫師 丁志偉
114 精神專科醫師 李秀瓊
115 精神專科醫師 陳建達
116 精神專科醫師 李俊穎
117 精神專科醫師 陳冠宇
118 精神專科醫師 陳炯旭
119 醫師 吳紹琛
120 醫師 蕭博文
121 醫師 劉致和
122 諮商心理師 林佳瑾
123 諮商心理師 李柏頤
124 諮商心理師 邱沛心
125 臨床心理師 趙奕霽
126 社工師 邱心純
127 社工師 賴宛瑜
128 社工師 李雅琪
129 臨床心理師 蘇毅
130 藥師 林玟君
131 診所行政人員 林冠慧

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