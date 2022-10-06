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又被抹！高虹安發「北一女旗隊照」向綠營抹黑宣戰：直球對決造謠

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安近日不斷被各種負面傳言攻擊，除了被質疑論文涉及抄襲之外，還有粉專攻擊「靠特權關說進北一女」、媒體人稱高編造「新竹市心理衛生協會手工皂DIY活動」行程等。對此，高虹安發文澄清並附上3張照片澄清，也對民進黨新竹市長候選人沈慧虹喊話，「要有自己的格調，不要每次都跟進綠營造謠」。

高虹安6日澄清全文如下：

昨天虹安辦公室配合公益團體要求，臨時取消「新竹市心理衛生協會手工皂DIY活動」行程，卻被親綠媒體人鍾年晃抹黑指稱，活動行程臨時取消的原因，是因為當天根本沒有手工香皂課程，何來取消一說？鍾年晃還說，「連行程都能騙，高虹安有哪一句話是真的？」

我要告訴大家，以上爆料完全錯誤，媒體人不遵守媒體倫理，未先求證就逕自造謠抹黑，相關言論甚至得到知名電子媒體採用，非常遺憾。

▲▼媒體人鍾年晃。（圖／翻攝鍾年晃談天說地臉書）

▲媒體人鍾年晃（左）。（圖／翻攝鍾年晃談天說地臉書）

真實情況為，虹安過去與「新竹市心理衛生協會」合作愉快，過去也曾參與該協會舉辦之活動，此次「手工皂DIY活動」為協會理事主動邀請，虹安應允參加，但疑因協會收到太多關切壓力，導致主辦方臨時於當天早上通知我們活動取消，虹安僅是從善如流配合，亦避免造成公益團體的壓力。

虹安能體諒「新竹市心理衛生協會」僅為公益團體，無法阻擋來自各界的「關心」。但先讓相關單位去「關切」使活動取消，再讓主辦單位被迫說沒有這個活動，接著再造謠說高虹安自導自演，最後再配合側翼和媒體一條龍抹黑。這根本是台灣政治史上最完整的抹黑造謠產業鏈！

▲▼又被抹！高虹安「發3照澄清」喊話沈慧虹：別每次都跟進綠營造謠。（圖／翻攝高虹安）

▲高虹安無奈貼出對話，澄清媒體人的抹黑。（圖／翻攝高虹安）

我們被迫必須公佈該協會當初邀約和更改行程的完整對話截圖，但也不禁思考，若此次僅為口頭邀約沒有留存紀錄，虹安豈不是百口莫辯？台灣不應該是這樣！選舉應該帶給社會良好示範，而不是無下限的抹黑造謠，更不要惡意去給對手下套，搞成抹黑一條龍產業！

綠營造謠抹黑一條龍的做法，在新竹市長選戰已發生了無數次。光是這兩三天，就有「鄭運鵬親哥哥」造謠高虹安利用特權插班進北一女、綠營側翼「盾牌牙醫史書華」「林智群律師」造謠高虹安並非北一女樂儀旗隊。事實是，高虹安國中市長獎畢業，推甄進北一女，虹安參加北一女樂儀旗隊中的旗隊，國慶府前表演的紀念照，也可以證明確有其事。

在此，我公佈與心理衛生協會理事的對話紀錄、國中市長獎證明與北一女中旗隊照片，向綠營抹黑宣戰！用證據與綠營造謠直球對決！

▲▼又被抹！高虹安「發3照澄清」喊話沈慧虹：別每次都跟進綠營造謠。（圖／翻攝高虹安）

▲▼高虹安發出拿市長獎、加入北一女樂儀旗隊的照片。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲▼又被抹！高虹安「發3照澄清」喊話沈慧虹：別每次都跟進綠營造謠。（圖／翻攝高虹安）

在這邊我要呼籲，民進黨新竹市長候選人沈慧虹，要有自己的格調，不要每次都跟進綠營造謠。我也提醒國民黨新竹市長參選人林耕仁，綠營造謠抹黑被打臉不是第一次，我們要有智慧不要輕易上車，市長候選人有義務導正新竹市選戰的風氣。我相信，新竹市民也不願看到選戰變成造謠抹黑的溫床。

最後，我要謝謝新竹市民、謝謝高虹安的支持者，您們明辨是非，每次高虹安被造謠抹黑後，總是會為真相辯護、替正義發聲。

希望大家繼續替虹安轉發真相，分享正確資訊！因為有您們的存在，高虹安才能繼續奮鬥。我會記得這一刻，記住我的從政初衷，用正面的力量，替台灣、替新竹市打造一個更光明的未來！

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