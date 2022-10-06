蔣萬安偕妻首現身！　石舫亘曝「三寶媽」心情：完全沒想到

▲蔣萬安、石舫亘上《少康戰情室》節目 。（圖／蔣萬安競辦提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前證實太太石舫亘已懷第三胎，蔣與太太今（6）日一同上TVBS趙少康主持的《少康戰情室》節目，這也是石舫亘懷孕後，首次與蔣一同現身。節目上看出夫妻感情非常好，石舫亘在講話時，蔣萬安眼神不離太太身上，遇到石舫亘無法馬上回答的問題，蔣也會即時回應趙少康問題。

蔣萬安與石舫亘今一同上《少康戰情室》節目，面對趙少康問到懷上第三胎的心情，雙方都說，「是美好的意外，當初完全沒想到」，而石舫亘懷孕到現在身體沒有太多不舒服，體力也很好，她更回憶起當初是透過人工生殖才終於有第二胎，也因此特別了解不孕症夫妻的辛苦求子過程。

蔣萬安指出，了解生育的辛苦，針對育兒生養政見就提出生育獎勵金翻倍、0到3歲公托全額補助、提撥至少2成社會住宅優先給2胎家庭、且租金至少打8折等，希望以「催生、助養、好住」3層面提升北市年輕人生孩子的意願，減輕父母負擔。

節目過程中石舫亘也誇獎蔣萬安，雖然相隔10年才懷上第二胎，但蔣萬安也因此學會很多東西，除了基本的包尿布、餵奶，也因為不孕治療，每天都有協助她打雌激素。蔣萬安笑說，一開始確實很緊張，手會發抖、怕太太會痛，但慢慢熟能生巧，所以整個不孕症的療程都有經歷過，也因為經歷過才知道女生真的很偉大。

趙少康問到，以前選立委的時候石舫亘曾一同掃街拜票，但這次懷孕是否也將再一起現身？石舫亘回應，這次就是負責後勤的部分，照顧好家人，最近蔣萬安都很晚回家，有時候電話一打來，說「15分鐘到家」，她也要馬上變出一桌菜，讓他吃飽。

石舫亘說，未來如果可以，還是希望可以去市場、路口拜票，因為那是最直接的民意調查，自己很喜歡看到那樣的畫面。