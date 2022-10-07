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江宏恩《一家團圓》亮出「這款」三分鐘　帶貨5000組

▲▼ 江宏恩,三立,八點檔,一家團圓,日安晚安塑崩爆燃組,瘦身。（圖／品牌提供）

【企劃特輯】

江宏恩在三立八點檔《一家團圓》飾演集團二代葉少風，感情上擁正宮還找小三，後來罹患肝癌又換肝，人生起伏很大，隨著劇情越來越精采，收視也屢創新高，上週劇情中，江宏恩拿出他維持三年好身材的法寶「日安晚安塑崩爆燃組」，讓收視再衝一波！播出後還引起爆買風潮，播出後48小時內就狂賣出5000組，不論收視率、帶貨力都非常驚人。

江宏恩傳授瘦身秘訣 「5倍瘦身法寶」打造完美身材
《一家團圓》劇中，江宏恩將前妻拱手讓人，方家為了討論喜事決定到飯店吃飯討論，但弟弟少強擔心當心身材走樣，所以吃東西十分忌口，拒絕參與此次聚餐，做為大哥的江宏恩傳授少強「5倍瘦身法寶」；劇中江宏恩的身材依舊保持得很好，看不出來已經52歲，也讓電視機前的觀眾對江宏恩的瘦身法寶感到高度興趣；據品牌表示：該劇播出後接到上百通電話和訊息來詢問日安晚安塑崩爆燃組的購買方式，網站在短短兩天就賣出5000組，差點賣到缺貨。

▲▼ 江宏恩,三立,八點檔,一家團圓,日安晚安塑崩爆燃組,瘦身。（圖／品牌提供）

 博士爸爸為救基因X暴食症胖女兒　耗資上億日圓開發專利纖維
日夜塑崩是在台灣熱銷10年、超過20萬愛用者推薦，現在全面5倍升級的「日安晚安塑崩爆燃組」，讓江宏恩更好輕鬆維持身材。不論日安或晚安塑崩皆含有日本松谷博士為搶救愛女所研發的「標靶二型IMD擊破專利纖維」，具有不受肥胖類型或基因缺陷者皆能鎖定搜尋全身囤積物、包覆油醣澱粉並阻斷吸收、清除體內廢物，達到5倍崩脂效果，讓松谷博士的兩個女兒二個月剷掉60kg，十分驚人！

▲▼ 江宏恩,三立,八點檔,一家團圓,日安晚安塑崩爆燃組,瘦身。（圖／品牌提供）

▲▼ 江宏恩,三立,八點檔,一家團圓,日安晚安塑崩爆燃組,瘦身。（圖／品牌提供）

日間阻斷排空 夜晚燃燒代謝 24小時體內瘦身不間斷
另外，「日安塑崩」含有日本專利「枇杷葉」可燃燒體內脂肪、控制糖分攝取，「白腎豆」能有效阻斷澱粉吸收、抑制熱量，以及增加腸道瘦菌、幫助排便的韓國專利「享瘦菌」；「晚安塑崩」，含有日本專利「五味子」能提升睡眠品質，「辣木葉」幫助增強5倍代謝與促進10倍燃脂力的歐美專利「C3薑黃」。
▲▼ 江宏恩,三立,八點檔,一家團圓,日安晚安塑崩爆燃組,瘦身。（圖／品牌提供）

▲▼ 江宏恩,三立,八點檔,一家團圓,日安晚安塑崩爆燃組,瘦身。（圖／品牌提供）

數據顯示，持續使用「日安晚安塑崩」3週後，便能抑制體內高達52%的脂肪吸收，針對減肥停滯及病態型肥胖具有提升代謝15倍功能，且通過SGS檢驗，不傷身消費者更能安心使用。

▲▼ 江宏恩,三立,八點檔,一家團圓,日安晚安塑崩爆燃組,瘦身。（圖／品牌提供）

親身實測鏟30公斤！江宏恩瘦的超有感
從小鮮肉胖成油膩大叔，又回到精實猛男的身材，「日安晚安塑崩爆燃組」讓戲劇天王江宏恩成功甩肉30公斤！「以前我的體質一吃就胖，但不吃又餓，真的是非常痛苦。但我現在整天嘴巴都沒停過，什麼都吃！甚至吃宵夜時還會引起女演員的忌妒，你們看我這樣有變胖嗎？」如今的江宏恩，不只有腹肌，甚至精神、氣色與皮膚狀態都比年輕時還要更好，現在許多與江宏恩同戲的演員與劇組人員都人手一盒，打造體內24小時不間斷健身房。現在屈臣氏也均有販售，讓消費者都能越吃越瘦，還能瘦得漂亮又健康！

▲▼ 江宏恩,三立,八點檔,一家團圓,日安晚安塑崩爆燃組,瘦身。（圖／品牌提供）

▲▼ 江宏恩,三立,八點檔,一家團圓,日安晚安塑崩爆燃組,瘦身。（圖／品牌提供）

全面5倍升級 安心吃放心瘦 「日安晚安塑崩爆燃組」哪裡買?
●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7Tm
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/jKF85
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●屈臣氏門市查詢：https://www.watsons.com.tw/store-finder
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/5ijTZqRSpjk

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