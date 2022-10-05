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消費者「有感瘦」！「塑崩未來褲」登年度網購銷售王

▲▼「塑崩未來褲」登年度網購銷售王。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

去年居家防疫期間，台灣業者推出的「石墨烯塑崩褲」，成功把高端科技、醫療產業使用的石墨烯材質導入褲子，推出可以讓運動效能加倍、穿上「有感瘦」的「石墨烯塑崩褲」，短短半年就大賣了三十萬件；今年六月，更推出進化版的「石墨烯塑崩未來褲」，不但加入「3D體雕技術」外，還使用獨家「PP莫爾超晶格獨特結構」，讓循環燃脂的效果再升級，又再次創下了銷售的佳績，成為年度爆品，甚至獲得《2022粉美賞》「最佳美體塑身賞」的殊榮。

▲▼「塑崩未來褲」登年度網購銷售王。（圖／業者提供）

▲▼「塑崩未來褲」登年度網購銷售王。（圖／業者提供）

消費者「有感瘦」 「石墨烯塑崩褲系列」持續長銷

廣告行銷業有個名言「好的廣告，會加速爛產品的死亡」。廣告操作成功，但如果產品效果不佳，只會因為壞口碑，讓產品加速滅亡；「PP石墨烯塑崩褲」主打提升循環效果增加運動效能，在第一波成功打響聲量後也因為消費者的體驗效果極佳，在網路上出現大量好口碑，讓更多消費者產生購買動機，產生正向的銷售循環，讓產品持續長銷，至今沒有退燒的跡象。

▲▼「塑崩未來褲」登年度網購銷售王。（圖／業者提供）

高階版「未來褲啟動」被動式運動、穿上就循環

今年，業者再推出的高階版「塑崩未來褲」，瘦身燃脂效果更是大進化，在整件褲子中加入「PP莫爾超晶格獨特結構」，它是以三層的石墨烯疊加，能集中遠紅外線放射能量，釋放「衝擊型遠紅外線波」，透過共振讓循環效果提升24倍，加速深層燃燒代謝同時排出毒素、使脂肪細胞液化縮小、降低總脂肪率且不易復胖，不但提升被動循環，也使血氧量與血流速大幅提升，穿上未來褲，就能有有氧運動的效果；根據測試，透過莫爾超晶格幫助提高代謝率後，平均7天腰圍小2吋、一個月至少減3~5公斤；效果更勝前一代的石墨烯塑崩褲。

▲▼「塑崩未來褲」登年度網購銷售王。（圖／業者提供）

▲▼「塑崩未來褲」登年度網購銷售王。（圖／業者提供）

塑塑身、繃繃脂 「未來褲」回春下半身、效果看得見

業者表示，產品的根本是「品質」。「PP塑崩未來褲」百分之百由台灣開發製造，為了達到最好的紡織效果，特別引進價值千萬紡織機台、運用獨家的「塑崩織法」加上「3D體雕新技術」，在五個女性易困擾的部位特別加壓，讓運動褲變身成為可以雕塑身形的「塑身褲」，穿上後可以繃住贅肉、修飾腿部與臀部的線條，看起來更修長結實的視覺效果。

▲▼「塑崩未來褲」登年度網購銷售王。（圖／業者提供）

▲▼「塑崩未來褲」登年度網購銷售王。（圖／業者提供）

雕塑、養身、運動、循環 一件多功能；CP值超高

塑崩未來褲不但能” 同時塑身又瘦身”，且訴求不分尺碼、不論是22腰或46腰通通都穿得下，加上七種莫蘭迪色能選擇，材質親膚舒適、冬暖夏涼，且一件就能達到「雕塑、養身、運動、循環」多種功效，CP值超高，不但演藝圈多位藝人分享過甚至紅到國內外模特兒圈，隨處展現女性最完美的身型！

▲▼「塑崩未來褲」登年度網購銷售王。（圖／業者提供）

▲▼「塑崩未來褲」登年度網購銷售王。（圖／業者提供）

▲▼「塑崩未來褲」登年度網購銷售王。（圖／業者提供）

高CP值！國內外都轟動的「石墨烯塑崩未來褲」哪裡買？

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Th
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/ZNE6g
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/sCw435dmUp0

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