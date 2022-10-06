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台鐵玉里＝富里仍中斷　搶通計畫出爐！「目標明年1／18慢速通車」

▲▼強震重創台鐵，新秀姑巒溪橋將採兩階段搶修。（圖／台鐵局）

▲強震重創台鐵，新秀姑巒溪橋將採兩階段搶修。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

918強震重創台鐵花東路線，新秀姑巒溪橋位移超過1公尺，玉里=富里間仍中斷採公路接駁，台鐵擬定2階段搶修計畫，交通部今赴立法院進行震災專題報告，提出第一階段修復工期110日曆天，朝明(112)年春節前1月18日慢速通行通車為目標。

根據台鐵規劃，新秀姑巒溪橋、樂樂溪橋等將採兩階段搶通，第一階段預計明年春節前搶通，但需降速至60公里慢行，交通部今(10/6)於立院提出搶通計畫報告，目標明年春節前1月18日慢速通行通車。

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第二階段將依照鐵路橋梁耐震設計規範補強耐震度，屆時可恢復正常速度約100公里行駛，預估整體復建經費為2.6億元。

根據台鐵內部推估，由於耐震補強推估恐怕需要2年時間，等同明年春節後玉里到富里段可能降速2年。

▲▼交通部長王國材出席立法院交通委員會。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材出席立法院交通委員會。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長王國材今出席立院受訪時表示，花東鐵路經過台鐵搶修，剩下18.8公里本來預計6個月搶通，經討論，將可於明年1月18日可以通車，主要是五組人馬同時施工縮短時程，希望明年春節前花東鐵路可以通車。

王國材表示，目前台鐵花東玉里到富里公路接駁，基本上以無縫接軌為主，台北到台東部分，航空也增開班次和放大機型，包括國慶和未來中斷時間裡面，讓台東花蓮民眾不會感到不方便。

▲▼強震重創台鐵，新秀姑巒溪橋將採兩階段搶修。（圖／台鐵局）

▲強震重創台鐵，新秀姑巒溪橋將採兩階段搶修。（圖／台鐵局）

918強震讓台鐵花東路線受損嚴重，根據統計，軌道部分總計有12處軌道挫屈、2處方向不整；橋梁則包括新萬里溪橋、樂樂溪橋(含客城1號橋)及新秀姑巒溪橋等3座橋梁受損；車站部分則是東里站第一月台及第二月台雨棚柱倒塌、月台破損；營運車輛則是420次柴聯車6輛傾斜及出軌；另也有電力和號誌、電訊設備受損。

台鐵日前已搶通軌道，新萬里溪橋也於9月底搶通，新秀姑巒溪橋和樂樂溪橋則規劃採兩階段搶通，東里站和號誌電力設備則已陸續完成修復中，目前台鐵玉里到富里預計即起至112年1月17日止都將採公路客運接駁。
 

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關鍵字：

台鐵玉里富里新秀姑巒溪橋通車118

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