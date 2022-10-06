稱妻快死了！他偷吃前女友　被抓包喊「我6、70歲了怎會有小三」

記者黃翊婷／新北報導

人妻小鳳（化名）意外發現丈夫阿強（化名）外遇，對象居然是前女友，丈夫為了和前女友在一起，竟然謊稱她即將在2020年10月底往生，兩人不僅發生性行為，還購買威而鋼助興，讓她大受打擊，因而心寒決定訴請離婚。雖然阿強堅稱「我已經6、70歲了，怎麼會有小三」，但新北地院法官不採信，最終裁准小鳳的請求，判兩人離婚。

▲小鳳發現丈夫外遇前女友，自己還被預言「即將往生」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，阿強的前女友自認遭到拋棄，去年12月10日突然放話要提告遺棄罪，隔天又帶著胞兄找上門來，說阿強自2020年9月起常藉故打電話去關心她的父母，她知道這件事情之後，發現自己的內心深處還是深愛著阿強；而阿強面對此情此景，勾起過去交往時的美好回憶，並向她謊稱「我老婆（小鳳）即將在2020年10月底往生」，承諾之後會與她結為連理，攜手共同生活。

小鳳表示，2021年12月11日前女友親口承認與阿強在2020年10月發生性關係，迄今仍持續發生數次性關係，她為了釐清丈夫的外遇始末，於是從2021年12月13日起透過LINE與前女友保持聯絡，言談之中，對方再次承認有與阿強發生性關係，甚至購買威而鋼助興。

對於妻子的指控，阿強反駁，「我已經6、70歲了，怎麼會有小三」，小鳳在5年前就不認他這個丈夫，還要求不准互稱老公、老婆，況且當初是因為小鳳出現，他和前女友的感情才會破裂，「她先提離婚，不然我早就要跟她離婚了，但她要先還錢給我。」

阿強聲稱，對小鳳還有7、8年的感情，沒打算計較，只要把錢還來就好，「她還跟我在一起時，騙我錢，到現在還在騙，我現在人財兩失，很不甘願，我家都沒了，她的家人都花我的錢，我300萬讓她買基金，也都沒有了，我現在老了無法工作，沒有錢要如何生活？」

不過，新北地院法官認為，阿強雖然否認有婚外情，但他並非沒有離婚意願，觀諸夫妻倆的對話譯文顯示，阿強曾說需要「相愛的東西」，也承認很久沒有和人發生性關係，不像年輕人體力那麼好，前女友聽了才會跑去藥房買威而鋼；此外，前女友也曾傳訊息給小鳳，指責她沒有給阿強幸福感，只是貪圖金錢。

法官表示，姑且不論阿強是否真的與前女友發生過性關係，但他在小鳳面前坦承與前女友有一腿，前女友也跟著傳送舊情復燃、指責小鳳貪圖阿強金錢等訊息，凡此種種，均會造成小鳳精神痛苦，縱使阿強後來改口稱沒有外遇，卻也已經讓小鳳陷於猜忌的婚姻關係之中。

法官指出，阿強與前女友的行為異於一般男女社交往來之言行舉止，確實動搖夫妻倆的婚姻信任基礎，也令婚姻產生破裂關係，他辯稱「我已經6、70歲了，怎麼會有小三」，顯然有避重就輕之情形，不足為採，最終裁定准許小鳳的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。