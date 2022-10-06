陸軍TH-67直升機「亮溫度警示燈」迫降台南　搶修小組運回調查

記者林悅、劉人豪／台南報導

台南歸仁航特部陸軍飛行訓練指揮部所有1架TH-67直升機，6日上午10時55分許，疑因機件故障迫降在土城鹿耳門聖母廟旁邊停車場，2名駕駛員無礙，陸軍飛行訓練部政戰主任黃美慧表示，是飛行途中溫度警示燈亮了，飛行員才緊急迫降，後續將運回對機件進行詳查。

▲陸軍飛行訓練部政戰主任黃美慧說明TH-67教練機迫降的情形。（圖／記者林悅攝）

陸軍航空特戰指揮部表示，所轄飛行訓練指揮部一架TH-67教練機，今（6）日上午執行例行訓練期間，因飛機警告訊息燈亮，為確保飛行安全，即依標準作業程序，於台南鹿耳門聖母廟預警性降落、關車，處置得宜，人機均安。

▲台南歸仁航特部陸軍飛行訓練指揮部所有１架直升機，上午疑因機件故障迫降在土城鹿耳門聖母廟旁邊停車場，現場無人員受傷。（圖／民眾提供）

黃美慧指出，這次是機件飛行途中儀器上有一個警示燈亮，所以組員在考量安全狀況，才選擇適當地點做降落，目前機況應該都沒有什麼問題，但會對警告燈亮的狀況進行詳查，也派搶修小組到現場處置，人機都均安，這也是軍方正常的處理程序。

黃美慧表示，TH-67就是教練機，平常就是訓練航訓的學員，今天的訓練過程有警告燈亮，所以按照程序採預警性的降落，亮的警示燈跟溫度有關，但詳細原因要再做仔細調查才能知道。

黃美慧說明，因為沒有辦法在現場做檢修，後續會先把飛機運回檢查。今天機上的2名駕駛員都不是學員是飛行官，飛行的路線有先做勘查，所以有臨時狀況發生都選擇空曠的地方降落。