Apple Watch S7過熱爆炸　蘋果還要受害用戶「保密」

▲Apple Watch過熱爆炸。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果Apple Watch Series 7傳出爆炸意外，外媒報導指出，國外用戶在使用Apple Watch Series 7時發現手錶嚴重過熱，拿下來後發現手錶背後已經破裂，放置第二天，發現已經熱到損壞螢幕，而後發出爆裂聲，用戶只能將手錶丟出窗外，並在不久後手錶救在窗外爆炸。

9to5Mac報導指出，遭遇到爆炸事故的 Apple Watch 用戶解釋，他注意到手錶比平時更熱，拿下來檢查後，發現 Apple Watch 的背面已經破裂，並且 watchOS 顯示「由於溫度原因需要關閉手錶使用」的警告。

此後， Apple Watch 用戶表示，他打電話給蘋果客服，並且說明情況，該電話通過多個轉接，通話後沒有提供任何解決方案或建議，只是要求用戶在收到蘋果的回復之前不要觸摸手錶。

然而，第二天早上，局勢進一步升級，用戶醒來後發現 Apple Watch 摸起來更熱，而且高溫已經損壞手錶的顯示螢幕。

當用戶拿起 Apple Watch 拍照發送給蘋果時，立即開始發出「劈啪聲」。然後，就在他把它扔出窗外的時候，手錶「爆炸」了。手錶在沙發上留下了燒傷的痕跡。然後他再次聯繫蘋果公司，提供最新情況，蘋果表示，這個問題是「重中之重」，不過直到今日他才收到蘋果的回复。

蘋果安排送貨上門，並表示正在將 Apple Watch 帶到實驗室進行進一步測試。蘋果還給他一份文件，要求他簽名並同意不與任何人分享這個問題，不過他拒絕簽署文件。