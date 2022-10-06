　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Apple Watch S7過熱爆炸　蘋果還要受害用戶「保密」

▲Apple Watch過熱爆炸。（圖／取自9to5mac）

▲Apple Watch過熱爆炸。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果Apple Watch Series 7傳出爆炸意外，外媒報導指出，國外用戶在使用Apple Watch Series 7時發現手錶嚴重過熱，拿下來後發現手錶背後已經破裂，放置第二天，發現已經熱到損壞螢幕，而後發出爆裂聲，用戶只能將手錶丟出窗外，並在不久後手錶救在窗外爆炸。

9to5Mac報導指出，遭遇到爆炸事故的 Apple Watch 用戶解釋，他注意到手錶比平時更熱，拿下來檢查後，發現 Apple Watch 的背面已經破裂，並且 watchOS 顯示「由於溫度原因需要關閉手錶使用」的警告。

此後， Apple Watch 用戶表示，他打電話給蘋果客服，並且說明情況，該電話通過多個轉接，通話後沒有提供任何解決方案或建議，只是要求用戶在收到蘋果的回復之前不要觸摸手錶。

然而，第二天早上，局勢進一步升級，用戶醒來後發現 Apple Watch 摸起來更熱，而且高溫已經損壞手錶的顯示螢幕。

當用戶拿起 Apple Watch 拍照發送給蘋果時，立即開始發出「劈啪聲」。然後，就在他把它扔出窗外的時候，手錶「爆炸」了。手錶在沙發上留下了燒傷的痕跡。然後他再次聯繫蘋果公司，提供最新情況，蘋果表示，這個問題是「重中之重」，不過直到今日他才收到蘋果的回复。

蘋果安排送貨上門，並表示正在將 Apple Watch 帶到實驗室進行進一步測試。蘋果還給他一份文件，要求他簽名並同意不與任何人分享這個問題，不過他拒絕簽署文件。

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
快訊／增57死！　今本土+46423
快訊／吳亞馨結婚了！　今內湖登記
信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！　他目睹狂嗨：本人正翻
獨／8m狗牽繩變「隱形終點線」害她雷殘　飼主拒賠償LINE封
新光三越周年慶首日塞爆！　少女排17小時看「原子少年」
28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵：怎麼可以這樣
「台隆手創」出包！2容器違規下架　衛生局抓13項產品一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Apple Watch S7過熱爆炸　蘋果還要受害用戶「保密」

iOS 16才有！新功能「嘿Siri、關閉手機」他驚喜：不用按的了

國境將開放！電信漫遊專案出爐　199元上網吃到飽

想買平板別著急！外媒：蘋果今年還有這些新品

iPhone 14 Plus明天開賣　5大特色盤點：根本高CP值

iPhone 14系列上市後　iPhone二手機這款掀起拋機潮

iPhone 14 Pro動態島有新設計　 iOS 16.1多一圈「邊框」

不想留「黑歷史」　調查：85%的台灣人想刪除網路個資

「高舉iPhone14 Pro」拍照錄影秒變死機　原因曝！他傻：啥爛東西

蘋果App Store收入下滑　創歷史最大跌幅

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

Apple Watch S7過熱爆炸　蘋果還要受害用戶「保密」

iOS 16才有！新功能「嘿Siri、關閉手機」他驚喜：不用按的了

國境將開放！電信漫遊專案出爐　199元上網吃到飽

想買平板別著急！外媒：蘋果今年還有這些新品

iPhone 14 Plus明天開賣　5大特色盤點：根本高CP值

iPhone 14系列上市後　iPhone二手機這款掀起拋機潮

iPhone 14 Pro動態島有新設計　 iOS 16.1多一圈「邊框」

不想留「黑歷史」　調查：85%的台灣人想刪除網路個資

「高舉iPhone14 Pro」拍照錄影秒變死機　原因曝！他傻：啥爛東西

蘋果App Store收入下滑　創歷史最大跌幅

快訊／今本土+46423！確診連11天比上週多　另增57死

日媒讚「諾貝爾文學獎呼聲很高」　作家李昂：非常高興！

恭喜！女星吳亞馨登記結婚　轉行從商甜嫁圈外男友

蔡閨赴日發展「顯被性侵」！曝患憂鬱症：父親曾拿刀砍殺她

基隆大雨土石鬆動！自強隧道口大樹倒塌　女騎士慘「犁田」

美元拐點在哪裡？　調查：一路強到2023

可以領錢了！　財政部：綜所稅第2批退稅10月底入帳

中華電信VIP尊榮再加碼　跨界東森購物網推現金折扣優惠

左手賣右手！　中國農業1.5億買北投「道生幼兒園」

瑞芳驚傳賄選！送口罩、高粱酒買票　女里長參選人認罪飭回

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

3C家電熱門新聞

iPhone 14 Plus明天開賣　5大特色總盤點

iPhone 14系列上市後　iPhone二手機這款掀起拋機潮

iOS 16新功能！想關機「叫Siri關就好」

想買平板別著急！外媒：蘋果今年還有這些新品

「高舉iPhone14 Pro」錄影變死機！原因曝光

國境將開放！電信漫遊專案出爐　199元上網吃到飽

不想留「黑歷史」　調查：85%的台灣人想刪除網路個資

飽妮首選Sony BRAVIA A95K「宅家享受」極致影像美學

Apple Watch S7過熱爆炸　蘋果還要受害用戶「保密」

i14 Pro動態島「截圖就被看光光」！果粉1招解遭酸爆

iPhone 14 Pro動態島有新設計　 iOS 16.1多一圈「邊框」

iPhone 14 Pro版到貨排到10月底　下周想拿新機剩1款

她升級iOS16超耗電　內行揪問題：對電池很傷

資料轉移完「iPhone14 Pro無法開機」！靠1招解救

更多熱門

相關新聞

iOS 16新功能！想關機「叫Siri關就好」

iOS 16新功能！想關機「叫Siri關就好」

距離蘋果發布iOS 16已經過了半個多月，這次因為有許多新功能可以玩，吸引不少果粉更新。就有網友在PTT的iOS板上發文，說他發現iOS 16有個很方便的新功能，「開關機、重開機，可以不用碰到手機，用『講』的就可以。」忍不住直讚，「個人覺得還滿方便的，不用按來按去。」話題引發討論。

想買平板別著急！外媒：蘋果今年還有這些新品

想買平板別著急！外媒：蘋果今年還有這些新品

蘋果分散供應鏈風險！「美國設廠」增加中　外媒點台積電、富士康入列

蘋果分散供應鏈風險！「美國設廠」增加中　外媒點台積電、富士康入列

歐盟強制Type-C　蘋果受影響產品一次看

歐盟強制Type-C　蘋果受影響產品一次看

蘋果受挫　歐洲議會通過充電接頭統一Type C規格

蘋果受挫　歐洲議會通過充電接頭統一Type C規格

關鍵字：

蘋果Apple Watch

讀者迴響

熱門新聞

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」！前輩連開6砲

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

鴻海再拋「Model B電動休旅車」

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面