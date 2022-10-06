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iOS 16才有！新功能「嘿Siri、關閉手機」他驚喜：不用按的了

▲▼iPhone更新iOS16。（圖／記者許力方攝）

▲iPhone更新iOS16後，可以請Siri開關機。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

距離蘋果發布iOS 16已經過了半個多月，這次因為有許多新功能可以玩，吸引不少果粉更新。就有網友在PTT的iOS板上發文，說他發現iOS 16有個很方便的新功能，「關機、重開機，可以不用碰到手機，用『講』的就可以。」忍不住直讚，「個人覺得還滿方便的，不用按來按去。」話題引發討論。

這位網友以「iOS16 關機 重開機用講的就好」為題發文，文中指出這是iOS 16才有的功能，「對手機說出『 嘿、siri，關閉手機』，或是『嘿、siri，重新啟動手機』」，如果siri有順利接收到指令的話，用戶不用按手機開機鍵+音量按鈕，就可以直接關機，但原PO也強調，「一定要講出正確的詞語才會有用。」

貼文一出，不少用戶也躍躍欲試，「這樣重啟就可以不用小白點操作了，感謝分享～」、「成功了，太神啦」、「終於不用為了重開機，去開那個輔助觸控了」、「『Hey、siri，關閉iPhone／重新啟動iPhone』也可以。」

不過，也有網友討論起聲紋辨識的部分，「Siri的聲紋辨識並沒有那麼神好嗎？每次看一些沒sense的YouTuber拍HomeKit相關影片，我家的電燈就跟著開開關關。」「我電腦看YT，手機問我要不要設鬧鐘，聲紋？」「siri不是會辨認聲音嗎？雖然我不知道準確度多高。」「沒遇過被別人喚醒的。」

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