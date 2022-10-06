想買平板別著急！外媒：蘋果今年還有這些新品

▲外媒預計今年底蘋果將推出新款iPad Pro。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

有傳言稱，蘋果仍有幾款新產品將在年底前上市，包括一系列 Mac 和 iPad，雖然目前預計不會再舉辦發表會，可能透過線上新聞稿的方式發布。外媒MacRumors也盤點今年底之前可能發布的 Mac 或iPad，想購買這些品項的消費者可以「再等等」。

iPad Pro

iPad Pro最後一次更新是在 2021年4 月，預計會在 2022 年底之前發布更新版本。雖然設計上的巨大變化，但有一些功能值得期待。將推出 11 吋和 12.9 吋兩種版本，傳言稱只有 12.9 吋型號將配備 mini-LED 顯示螢幕。

預計將使用 6 月份在新款MacBook Air中首次引入的 M2 晶片，從而帶來速度和性能的提升。也可能支援無線充電，蘋果可能會在背面添加一個新的更大的玻璃蘋果標誌，用於MagSafe充電。

新的 iPad Pro 型號也可以進行反向無線充電，它可以為 iPhone、AirPods 和其他設備充電。

平價 iPad

蘋果 iPad 一直是 iPad 陣營裡最便宜的選擇，價格約為 300 美元，折合台幣約在1萬元的價位，外媒報導指出，今年的平價 iPad 將得到過去僅限於高端 iPad 的功能。推出具有更現代外觀的 10.5 吋顯示屏，具有平坦的邊緣和圓角。這種設計過去用於iPad mini、iPad Air和 ‌iPad Pro‌。

iPad 將繼續擁有頂部和底部邊框以及Touch ID主頁按鈕，不過目前僅限於傳言，蘋果可以選擇與 ‌iPad mini‌ 和 ‌iPad Air‌ 相同的電源按鈕‌Touch ID‌設計。除了低價的 ‌iPad‌ 外，每個 ‌iPad‌ 都使用 USB-C 端口，蘋果將在第 10 代 ‌iPad‌ 更新時將 Lightning 替換為 USB-C。

14 和 16 吋 MacBook Pro

M1 Pro 和 M1 Max MacBook Pro 於去年 10 月問世，可能會在年底之前看到新的 ‌M2‌ Pro 和 ‌M2‌ Max 型號發布。據說新的 MacBook Pro 機型計劃最快在今年秋季發布，但由於供應鏈的狀況，因此有可能推遲發佈時間。

Mac mini

自 2020 年使用 M1晶片以來， Mac mini一直沒有更新，但蘋果還沒有計劃停止更新這款桌機。更新後的 ‌Mac mini‌ 設備可能搭載 M2‌ 和‌ M2‌ Pro 晶片。目前預計不會有任何設計變化，最高端的晶片可能會保留給Mac Studio。