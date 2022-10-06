LIVE／次世代疫苗擴大開放「1922重啟」？指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（10/6）日14:00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。次世代疫苗接種對象擴大開放，18歲以上都可以打，但符合資格者有780萬人，而次世代疫苗剩餘271萬劑，如何分配？是否重啟1922預約平台？記者會有望進一步回應。

指揮中心昨日宣布，莫德納次世代疫苗下週二放寬至18歲以上全面開打。根據統計，18歲至49歲且符合追加劑接種資格民眾近780萬人，而目前國內累積到貨4批莫德納次世代疫苗總共299.9萬劑，累計至今日接種28.2萬人，剩餘271萬劑。

有些高風險族群可能先前確診，想要接種次世代疫苗，需要距離間隔3個月才能施打，是否到時可能打不到？衛福部長薛瑞元上午到立院備詢時強調，開放接種的同時也會觀察打氣，若疫苗可能不足，會緊急進行採購。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

另外，這波BA.5疫情從8月以來，單日本土病例最高原本出現在9月14日的49540例，當週也被認為是這波疫情高峰，不過昨日新增病例突破5萬例，顯示高峰應該落在本週。

國人期盼的邊境「0+7」鬆綁政策將在10月13日上路，儘管近期確診數略有升高，但行政院發言人羅秉成上午指出，確診數略有升高，但都在疫情指揮中心推估的範圍內，相關評估疫情仍在可控，「10月13日起，關於國境的開放0+7等政策，現階段維持不變。」