日本通過BNT「BA.5次世代疫苗」！衛福部長曝國內審查進度

▲衛福部長薛瑞元於立法院財政委員會答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本已於昨日通過BNT針對OmicronBA.5的次世代疫苗緊急使用授權（EUA），且預計在10月中旬開放接種。至於國內BA.5雙價疫苗相關進度，衛福部長薛瑞元表示，BNT和莫德納BA.5雙價疫苗還在補技術性資料，仍在審查階段。

國內目前使用莫德納次世代疫苗為BA.1雙價疫苗，並準備於下週二放寬至18歲以上都可接種。不過，國際間目前流行的是BA.5變異株，因此也讓外界質疑國內採用非最新型、針對目前社區流行的BA.5雙價疫苗。

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指揮官王必勝日前對此回應，BA.1雙價疫苗對BA.2、BA.5等變異株同樣都有很好的效果；目前BA.5雙價疫苗僅有美國通過緊急使用授權（EUA），且採用動物試驗數據屬創新作法，當時也強調，我國審查、採購進度與日本、歐盟相同。

然而根據日媒報導，日本厚生勞動省已經於5日通過BNT的BA.5雙價疫苗的緊急使用授權，日本從9月開始針對年長者接種BA.1雙價疫苗，通過BNT BA.5雙價疫苗之後，預計10日開始每週配送，10月中旬開始接種。

至於台灣的審查狀況，薛瑞元今日受訪表示，BNT和莫德納BA.5雙價疫苗還在補技術性資料，仍在審查階段。

王必勝9月底回應，已經收到莫德納BA.5相關資料，對方分比較多次、陸續給我方，主要是動物試驗資料與BA.1資料，還沒有BA.5臨床資料，而BNT也陸續給資料當中。王必勝說，目前收到資料都做初步審查，正在安排EUA，如果EUA確定會再報告，BA.5相關審查都在積極進行當中。