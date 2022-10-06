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高端爭議再一樁！審計部點名「部分交貨逾期30日以上」疾管署未罰

▲▼新冠疫苗第21期於年後全面施打，台北市政府於義信里區民活動中心開設疫苗施打站，提供平台預約民眾高端疫苗第一、二劑以及追加劑施打服務，隨到隨打亦可接受。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

國產高端疫苗爭議再一樁！審計部今（6）日提交立法院財政委員會報告指出，疾管署針對高端疫苗採購履約交貨，沒有核實估算逾期違約金，針對超過30天以上未能履約部分，未依約扣罰違約金，亟待檢討。

立法院財政委員會今天邀請審計部、行政院主計總處、衛生福利部、經濟部等就「COVID-19疫苗及冷鏈之購買、廠牌、價格、劑量、施打及相關預算執行情形與效益」進行專題報告，並備質詢。

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其中，審計部審計長陳瑞敏報告提到，疾管署與高端疫苗生物製劑有限公司議約，採購500萬劑。該公司部分批次疫苗交貨期程逾越履約期限，疾病管制署已計罰每日逾期違約金，但是未就逾期30日以上仍未能履約部分，依約扣罰該部分違約金，亟待檢討妥適處理。

疾管署在回覆意見中表示，已就逾期30日以上仍未能履約部分，扣罰違約金。疾管署長周志浩今早接受訪問表示，確實已經進行處分，但是詳細開罰批數與金額，還要再瞭解。

▲▼審計部審計長陳瑞敏。（圖／記者洪巧藍攝）

▲審計部審計長陳瑞敏報告。（圖／記者洪巧藍攝）

日本將在10/11開放海外旅客自由行，恢復免簽證措施，只要接種3劑日本認可的新冠疫苗，就准許入境，當中仍未見高端，接種高端疫苗國人赴日必須提供PCR陰性證明，增加一筆自費支出。審計部今日報告也特別點名，多數國家沒有將國產疫苗納入疫苗認可清單，影響接種國產疫苗民眾出國便利。

審計部指，高端疫苗在110年7月日已通過高端EUA，但下半年各國陸續鬆綁邊境管制措施時，截至11月底，僅有紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯等四國將高端疫苗納入疫苗認可清單，多數國家未將國產疫苗納入疫苗認可清單，也影響民眾選擇接種意願，亟待研議因應措施。

疾管署回覆指出，高端疫苗已經獲得世界衛生組織團結試驗疫苗計畫經費，展開第三期臨床試驗，也將向澳洲申請疫苗緊急許可，另新增獲得索馬利蘭、愛沙尼亞、泰國、巴拉圭等4國承認，也將持續與各國衛生主管機關溝通協調，爭取國產疫苗取得國際認證。

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