醫：今年流感疫苗希望你好好打！　尤其是這種人

▲公費流感疫苗10/1起開打。（圖／記者游瓊華攝）



記者陳俊宏／綜合報導

公費流感疫苗10/1起開打，台大感染科前醫師林氏璧表示，「今年的流感疫苗，希望你好好打」，特別是前兩年沒有打的那種人。他提醒，4歲以下小孩和老年人容易是流感重症。

林氏璧近日在「下班瀚你聊」節目提到，最近新聞上常出現「免疫負債」，「我們欠了免疫債」，因為從2020年開始防疫，大家戴口罩、勤洗手、保持社交距離之後，台灣幾乎沒有流感重症，這種靠著飛沫傳染的呼吸道疾病幾乎消失了。

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林氏璧指出，因為這些病的R0值其實都很低，大概都是3以下，所以你防新冠肺炎，也可一起防這些呼吸道疾病；但這2、3年長大的小朋友，根本生活在溫室裡，什麼病毒都沒接觸過，反而不好。

▲▼公費流感疫苗10/1起開打。（圖／記者林敬旻攝）



林氏璧說，因為你需要讓小孩的免疫系統成長過程中，有各種病毒感染，讓他練習，「我們現在社會上很多人，對於冬天要流行的流感病毒，很可能是幾乎沒有抵抗力，因為已經過了2、3年。」

林氏璧也提醒，4歲以下小孩跟老人最危險，是容易流感重症，和新冠重症主要是老人不一樣。主持人黃暐瀚詢問，打完流感疫苗，會不會就躺在家裡2、3天？他說，不會，流感疫苗的不良反應遠小於新冠疫苗。

公費流感疫苗10/1起開打，根據疾管署統計，首日共有14萬1075人次接種，和去年首日12萬3586人次相比，今年比去年提升14%。疾管署副署長莊人祥表示，有可能是可以和新冠肺炎疫苗同時接種，以及近日邊境鬆綁有關。

▼公費流感疫苗10/1起開打。（圖／指揮中心提供）



►第一階段、10/1起公費流感疫苗接種對象：

●醫事及衛生防疫相關人員

●65歲以上長者

●安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員

●滿6個月以上至國小入學前幼兒

●孕婦

●具有潛在疾病者，包括（19-64歲）高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者

●6個月內嬰兒之父母

●幼兒園托育人員及托育機構專業人員

●國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生等

●禽畜相關及動物防疫相關人員

►第二階段、11/1起公費流感疫苗接種對象：

●50至64歲無高風險慢性病成人