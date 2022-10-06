新冠疫苗銷毀400萬劑「高端占1／3」　衛福部長曝最高銷毀量

▲高端疫苗銷毀達到120萬劑，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗爭議不斷，衛福部長薛瑞元今日於立法院財政委員會證實，高端疫苗過期銷毀數量已經達到120萬劑，後續如果陸續到期，最高銷毀量恐達到170萬劑；薛瑞元受訪也透露，目前各項品牌銷毀疫苗總計400萬劑。若以此估算，高端占所有銷毀疫苗達1/3。

立法院財政委員會今（6）日邀請審計部、行政院主計總處、衛生福利部、經濟部等就「COVID-19疫苗及冷鏈之購買、廠牌、價格、劑量、施打及相關預算執行情形與效益」進行專題報告，並備質詢。

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根據審計部報告，到111年9月底止，國內採購疫苗數量6841萬餘劑，受贈疫苗2426萬餘劑，合計有9267萬餘劑；其中已經到貨6595萬餘劑，耗用5787萬餘劑。其中針對高端疫苗採購500萬劑，已經有448萬劑消耗，當中也包含捐贈給索馬利蘭的15萬劑。

國民黨立委林德福質疑高端疫苗報廢狀況與耗費金額，薛瑞元持續強調，因應合約因素，疫苗單價無法透露；不過以目前資料來看已經報廢120萬劑，其他50幾萬還沒有屆期，效期到11月；如果剩餘高端疫苗全數屆效，最多銷毀170萬劑。

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委洪孟楷指出，高端疫苗採購500萬劑，過去展延效期3次，整整延長半年，但最高仍可能銷毀達170萬劑，相當1/3要銷毀！然而民進黨台北市長參選人、前衛福部長陳時中日前自評防疫85分，疫苗採購90分，洪孟楷反問薛瑞元是否認同，薛僅表示，「自己評估不是那麼客觀」。

洪孟楷批評，去年多少人打不到疫苗，現在採購高端疫苗1/3要銷毀，竟說自己疫苗採購90分，「總分是1萬分嗎？他怎麼好意思？」

薛瑞元接受訪問表示，目前各廠牌新冠疫苗總計銷毀400萬劑，當中有120萬劑為高端，剩餘280萬劑則以AZ為主，另也有部分莫德納、BNT疫苗。

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