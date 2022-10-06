次世代疫苗18歲以上都可打「確診民眾憂搶不到」　薛瑞元回應

記者洪巧藍／台北報導

莫德納次世代疫苗下週二放寬至18歲以上全面開打，不過近期確診過的民眾要間隔滿3個月才能接種，外界憂心會不會搶不到疫苗打。衛福部長薛瑞元今（6）日表示，開放接種的同時也會觀察打氣，若疫苗可能不足，會緊急進行採購。

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者陳煥丞攝）

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莫德納BA.1雙價疫苗先前兩階段已經開放到50歲以上民眾，指揮中心昨日公布，將從10月11日起擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)。

指揮中心昨日說明，目前國內累積到貨4批莫德納次世代疫苗到貨299.9萬劑，累計至今日接種28.2萬人，剩餘271萬劑。新增開放18-49歲且符合追加劑接種資格民眾約930萬人，當中有152萬人近期確診需暫時扣除，總計有近780萬人可於下週二起接種次世代疫苗。

薛瑞元今早赴立法院財政委員會進行「COVID-19疫苗及冷鏈之購買、廠牌、價格、劑量、施打及相關預算執行情形與效益」進行專題報告，會前受訪被問及，有些高風險族群可能先前確診，想要接種次世代疫苗，需要距離間隔3個月才能施打，是否到時可能打不到？薛瑞元表示，會一邊打，一邊看打氣，如果疫苗可能不夠，會緊急立刻採購。

▲擴大納入18-49歲民眾接種次世代疫苗。（圖／指揮中心提供）