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蔣萬安推競選歌曲《無限台北》　混搭這2首歌！喚起台北人記憶

▲▼ 蔣萬安公布競選歌曲 。（圖／記者宋良義攝）

▲蔣萬安公布競選歌曲。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（6）日舉行競選歌曲《無限．台北》發佈會，此首歌曲特別找到詞曲創作人鮭魚共同創作，3分半鐘的歌曲除了有全新創作外，也結合《台北的天空》及《我的未來不是夢》。蔣萬安表示，新舊歌曲的結合，希望代表世代的融合，未來可以共好、共創、共榮。

蔣萬安今日發布競選歌曲，除了現場播放歌曲MV外，蔣萬安也清唱。鮭魚提到歌曲創作理念，他表示，這首歌是他在跑步的時候想到的，自己平時喜歡跑步，第一次練跑步的時候就是在台北河濱，他發現，其實跑步跟追逐夢想是一樣的，因此邊跑腦中也浮出這個節奏。

蔣萬安表示，起初聽到這首歌曲的demo就很喜歡，也很有共鳴，自己喜歡輕快的歌曲，也很符合台北市的精神，有往自己的夢想奔跑、邁進的感覺，與他的參選理念一樣。

▲▼ 蔣萬安公布競選歌曲 。（圖／記者宋良義攝）

蔣萬安進一步說，歌詞內容展現了台北人的拚博精神，也為台北隊的戰將打氣，像是「比賽的開始總是令人緊張，特別是當要踏出第一步的時候」「有同伴們的相互鼓勵打氣…..重整步伐再出發」「遇到每一個難關、只要相信自己堅持不放棄的信念，終究會抵達終點」，這些歌詞都呈現出台北作為首都，擁有不斷向前奔跑、克服困難的城市精神。

蔣萬安也說，團隊取得兩首經典歌曲版權，有張雨生的經典《我的未來不是夢》，以及許多北漂、台北人共同的記憶《台北的天空》，將新詞舊曲巧妙融合，就是希望喚醒不同世代台北人的光榮感，邀請大家用選票來改變一「城」不變的困境。

▲▼ 蔣萬安公布競選歌曲 。（圖／記者宋良義攝）

談起錄製過程，蔣萬安說，9月底邀集黨籍議員候選人一同進專業錄音室，由歌唱老師帶領團練、錄製，一次完成練唱、錄音、錄製ＭＶ工作，包含議長、副議長、現任市議員及市議員參選人都參與，即便有人當晚行程走不開，也另外找了時間加入錄製行列，「最終成品是『台北隊』完整的合體！展現出台北隊團隊精神，1126全壘打一個都不能少！」

▲▼ 蔣萬安公布競選歌曲 。（圖／記者宋良義攝）

蔣萬安也特別感謝所有議員及議員候選人，大家都非常忙碌，但為了合體錄製，都盡力挪出時間，許多人是一跑完行程餓著肚子先趕來練唱，因此蔣辦也特地準備了宵夜及咖啡。他回憶，一行人從晚間八點錄製到十點多，終於將獨唱、分區合唱、全體大合唱分別錄製完成，大家雖然已經奔波一整天，但士氣依然高昂。蔣辦也透露，當天剛好是創作者鮭魚先生的生日，蔣萬安也貼心準備了蛋糕，邀請全體議員一起獻上生日祝福，場面相當溫馨。

蔣萬安還提到，非常憂心台北人口數已跌破250萬，青年的流失將傷害城市發展，希望多給年輕人表現舞台；因此這次競選的識別LOGO、主題曲、桌遊募款小物等，都是邀請年輕人設計，希望年輕朋友們了解，蔣萬安會讓台北重新成為青年的築夢舞台。
 

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