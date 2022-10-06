苗栗2前縣長相挺！謝福弘批鍾東錦「一騙再騙」應立刻退選

▲謝福弘6日在傅學鵬、劉政鴻2位前縣長及徐志榮立委陪同下召開記者會，要求鍾東錦兌現承諾退選。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘6日與前縣長傅學鵬、劉政鴻及立委徐志榮共同召開記者會，抨擊鍾東錦前科累累無誠信，從參選一開始就一騙再騙，應該兌現承諾立刻退選。

謝福弘表示，鍾東錦議長曾經宣稱年輕時只是打架拿西瓜刀劃破肚皮害對方贓器外露，是殺人未遂並不是殺人，還宣稱有証據就辭議長，但是被揭發他曾犯下群毆致人於死，遭到法院判刑三審定讞，証明之前完全是說謊。一條寶貴的生命被暴力硬生生奪走，但鍾東錦卻瞞騙苗栗縣民眾，還用「西瓜刀劃破肚皮只是輕傷」的說法掩蓋誤導過去的犯行。

謝福弘說，鍾東錦說自己沒有殺人只是拿刀砍人，但是鍾朝平三審定讞的犯行就是群毆致人於死，而鍾朝平與鍾東錦明明就是同一個人。之前自己口口聲聲高喊「說他殺人就要提告」，而且還真的提告過，現在前科被發現了又故作委屈說不給更生人機會。

謝福弘強調，苗栗要的是未來會誠懇做事，會對選民負責的人，尤其客家人的硬頸精神最重視忠義，要的有誠信，可以經得起檢驗的領導者。一開始就欺騙選民的人，改了名字一再說謊一再狡辯的人，苗栗鄉親不可能將未來交給他。

另外對於撕裂與傷害國民黨，謝福弘表示，鍾東錦要負最大責任，明知道國民黨礙於排黑排款無法提名他，一再公開攻擊國民黨之後，還拿著竄改的國民黨徽作競選標誌。而且在國民黨一再強調唯一提名的縣長候選人就是謝福弘，但鍾東錦明知自己已經是無黨籍，還不斷對外宣稱是藍軍，撕混淆民眾視聽。加上徐縣長罔顧國民黨對他兩任縣長的支持，也發表言論攻擊苗栗縣黨部，記者會中劉政鴻也對這些指控一一說清楚、講明白。

最後謝福弘表示，鍾議長有些前科是苗栗鄉親被一直矇騙，所以苗栗鄉親不知道，或者苗栗人一直知道，但是不敢講的，除了當議長之外鍾東錦有多少副業？和坤輿掩埋場是什麼關係？謝福弘表示，如果鍾東錦繼續說謊顛倒黑白，他們將一一揭露，讓苗栗縣民看清楚。

對此，鍾東錦透過競選總部執行長徐廷琮指出，對於謝陣營召開的記者會感到很遺憾，並強調鍾東錦的民調居於領先位置，才會面臨對手的聯合攻擊，目前是「1藍打3綠」、一個藍軍的鍾東錦對抗3名綠營的打手，未來對手將會用更毒辣的手段來打擊鍾東錦，他們都會坦然面對，「球來了我們就要接」，也呼籲鄉親放心，鍾東錦一定可以贏得最後的勝利。

▲▼謝福弘6日在傅學鵬、劉政鴻2位前縣長及徐志榮立委陪同下召開記者會，要求鍾東錦兌現承諾退選。（圖／記者蔡文淵翻攝）