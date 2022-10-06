陳時中憂口水戰消耗正能量　「台灣防疫是前段班的前段班」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前自評整體防疫成績85分、疫苗採購至少90分，讓對手無黨籍黃珊珊大酸說，如果滿分是1000分，看看陳時中有沒有80分。對此，陳時中6日受訪回應，這樣講就離譜了，台灣防疫成績在世界「前段班的前段班」，不要妄自菲薄，並直言擔心近期「口水戰」把社會正能量都消耗光。

黃珊珊日前表示，先前稱中央防疫成績有80分，是指整個國家的防疫成績，因台灣與全世界相比，至少有一些部分做得還不錯，但疫苗、快篩試劑等很多策略有疏失，甚至是失職，她認為這些政策完全不及格，且就如同網友所說，如果滿分是1000分，看看陳時中有沒有80分。

對此，陳時中今天上午出席與惠光導盲犬引導體驗與交流活動會後受訪說，這樣子講就離譜了，選舉的時候還是平常心、友善、把政策提出來是最重要的，並指台灣不要妄自菲薄，「我們防疫的成績在世界算是前段班的前段班」。

另對於近期頻與台北市長柯文哲交鋒，陳時中也說，選舉如果這樣選下去，就真的沒有留下什麼正能量給社會，如同昨天他參訪美力台灣3D協會，今天來看導盲犬，就是正能量的展現，執政者一定要把正能量發揮到最大，「我擔憂這樣的口水戰，會把正能量都消耗光，這對社會不是一件好事情」。

▲陳時中與惠光導盲犬引導體驗與交流後受訪。（圖／記者許靖騏攝）